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28.01.2018 07:50

CHP'den Erdoğan'a 'Lozan' yanıtı

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CHP'den Erdoğan'a 'Lozan' yanıtı
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan Erdoğan'ın Lozan'la ilgili açıklamalarına Twitter üzerinden yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, CHP’ye ilişkin söylediği “Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan da dahil olmak üzere bunların önüne de milletime de bunları o belgelerle anlatacağız” sözlerine CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’dan yanıt geldi.

Bülent Tezcan sosyal medyadan “Lozan, Afrin’de uğruna mücadele ettiğimiz vatanın tapu senedidir. Unutmayın.” açıklaması yaptı. 

Erdoğan'dan Lozan açıklaması: Dosya hazırlatıyorum

 

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