CHP'den Erdoğan'a 'Lozan' yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, CHP’ye ilişkin söylediği “Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan da dahil olmak üzere bunların önüne de milletime de bunları o belgelerle anlatacağız” sözlerine CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’dan yanıt geldi.
Bülent Tezcan sosyal medyadan “Lozan, Afrin’de uğruna mücadele ettiğimiz vatanın tapu senedidir. Unutmayın.” açıklaması yaptı.
Erdoğan'dan Lozan açıklaması: Dosya hazırlatıyorum
Lozan’ı küçümseyip tartışmaya açarak Afrin’de Vatan’ın güvenliği savunulamaz. Afrin’de eli tetikte göğsü cephedeki askerimizin güvenliğini korumaya çalıştığı vatanın tapu senedi Lozan’dır. Aklınızı başınıza alın.— Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) 27 Ocak 2018
Lozan, Afrin’de uğruna mücadele ettiğimiz vatanın tapu senedidir. Unutmayın.— Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) 27 Ocak 2018
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