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29.01.2018 00:15

CHP'den Erdoğan'a Lozan resti!

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CHP'den Erdoğan'a Lozan resti!
CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın dün Kocaeli'de yaptığı 'Lozan'la ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Özel, "Çıkmış diyor ki, 'Adaları siz kaybettiniz.' Buradan kendine meydan okuyoruz. Çıkalım Lozanı da, Kurtuluş mücadelesini de, Atatürk'ü de, Vahdettin'i de, Abdulhamid'i de açık açık tartışalım. Açık açık konuşalım. Hodri meydan diyoruz." dedi. 

 

CHP Manisa İl Kadın Kolları 13. Olağan Seçimli Kongresi Pazarcılar Odası Konferans Salonu'nda yapıldı. CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini 2 yıldır yürüten Zühre Karabulut'un tek aday olduğu kongreyi, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yanı sıra CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ilçe başkanları ile çok sayıda partili izledi.

Özel, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün katıldığı Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nde yaptığı açıklamalarını eleştirdi. Özel, "Dünyanın hiçbir yerinde kurucu babalara ve kadrolara laf edilmez. Amerika'da kimse çıkıp, Amerika'nın kurucu kadrolarına ne Cumhuriyetçiler, ne de demokratlar laf etmez. Fransa'da hiçbir lider ne Cumhuriyetçiler ne karşısındakiler, Almanya'da hiçbir lider kurucu kadrolarına laf etmezler. Geçmişteki kuruluş değerlerine herkes saygılıdır. Ama bugün geldiğimiz noktada dinin ve kinin sahibi, talimat vermiş yeni bir tarih yazıyor. Cumhuriyet ile Atatürk ile İsmet Paşa ile sorunu olan bir nesil yetiştirmeye çalışıyor. Buna karşı görev hepimizin. Adalar meselesi var. Çıkmış diyor ki, 'Adaları siz kaybettiniz.' Buradan kendine meydan okuyoruz. Hangi düzeyde istiyorsanız. Cumhurbaşkanıyla yani AK Parti Genel Başkanı'yla bizim genel başkanımız. AK Parti'den hangi grup başkanvekili, hangi bakan olursa olsun, milletvekillerimizle milletvekili, il başkanımızla il başkanı, çıkalım Lozanı da, Kurtuluş mücadelesini de, Atatürk'ü de, Vahdettin'i de, Abdulhamid'i de açık açık tartışalım. Açık açık konuşalım. Hodri meydan diyoruz."

"İKİ İNÖNÜ YOK"
Özel konuşmasında partililere İsmet İnönü hakkında bilgi de vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhuriyet asla ve asla kendinden önceki dönemi reddetmedi, küçümsemedi, lanetleştirmedi, şeytanlaştırmadı. Cumhuriyet, Osmanlı'nın borcunu devraldı. Yıllarca Düyun-u Umumiye'de borçlarını ödedi. Kendinden öncekilere laf söylemedi. Ama bugün Abdulhamid'i, Sultan Abdülhamid Han'ı anlat anlat ondan sonra git İnönü'ye laf et. Sanki 2 İnönü var. Yunanistan'a gidip Lozan'ı uygulamıyorsunuz. 'Yunanistan'ta müftümüzü kendimiz seçmemiz lazım' derken sanki o İnönü, Recep Tayyip Erdoğan'ın inandığı İnönü. Ama buraya gelip adalar konusunda şeytanlaştırdığı İnönü başka bir İnönü. 2 İnönü yok. Bu ülkenin topraklarını kazanan, savaş meydanlarında kazanıp masa başında tescil ettiren İsmet İnönü bu ülkenin en önemli değerlerinden birisidir. Atatürk'ün yol arkadaşıdır. Bizimde canımızdır. Ona laf söyleyeninde ellerimiz iki yakasındadır."

"İNÖNÜ'YE 1 SÖYLENECEKSE, VAHDETTİN'E 100, ABDÜLHAMİD'E BİN LAF SÖYLERİZ"
CHP'li Özel, İsmet İnönü ile ilgili yapılan eleştirilere de sert bir şekilde cevap vererek, "Şimdi birisi çıkıp İnönü'ye laf ediyorsa, '2. Dünya Savaşı'na niye girmedi' demektir. 'O savaşa girmeyip de Türkiye'yi neden bölük pörçük ettirmedi' demektir. 'Bir takım hayallerin peşine düşüp de Paris Antlaşması'na gidipte bu ülkenin topraklarını kaybetmedin' demektir. Biz burada ne geçmişteki Abdülhamid'e laf söyleriz ne de işgal zamanındaki tüm olumsuz tavrına rağmen Vahdettin'e. Laf söylemeye kalkacak olursak, İsmet İnönü'ye 1 söylenecekse Vahdettin'e 100, Abdülhamid'e 1000 söyleriz. Atatük'e söylenecekse Vahdettin'e 500 bin, Abdülhamid'e 5 milyon söylenir. Ama CHP anlayışında geçmişine küfür etmek yoktur. Küfreden namussuzlara da hesap sormak vardır" diye konuştu.

"SURİYELİLER'İN ÜLKESİNE GERİ DÖNMESİ GEREKİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki Suriyeliler'in topraklarına geri gönderilmesiyle ilgili sözlerini de eleştiren Özel, şöyle konuştu:

"Elbetteki gitmeleri gerekir. Ülkelerinde savaşın bitmesi gerekir. O ülkenin yaşanacak bir hale dönüşmesi gerekir. Bütün Suriyeliler'in kendi istedikleri takdirde kendi memleketlerine gidip vatanlarına kavuşması gerekir. Önce oradaki huzuru boz. Bu kadar Suriyeli'yi getir. Onları vatandaş yapma üzerinden hesap yap. Hesap tutmayınca da 'Hadi bakalım Suriyeliler'i geri yollayım' de. CHP mültecilere karşı değildir. Ancak mülteci yaratan politikalara, başta savaş, iç karışıklık, terör ve mülteci yaratan ayrımcılık yaratan politikalara karşıyız. Buradaki mültecilerimizi kardeşimiz olarak göğsümüze basıyoruz."

"KARABULUT, GÜVEN TAZELEDİ"
Konuşmaların ardından kongrede il kadın kolları başkanlığı seçimi için delegeler oy kullandı. 302 delege sandığa gitti. Kullanılan oyların tamamını alan mevcut başkan Zühre Karabulut, güven tazeleyip, bir dönem daha başkanlığa seçildi. 

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