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03.01.2018 20:05

CHP'den Diyanet'e 'tövbe' çağrısı: Edep ya hu!

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CHP'den Diyanet'e 'tövbe' çağrısı: Edep ya hu!
CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Diyanet'in skandal açıklamasına tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, kız çocuklarının buluğ yaşı olarak dokuz yaşı işaret eden ve Dini Kavramlar Sözlüğü’nde buluğ yaşına giren kız çocuklarının evlene bileceğine işaret eden Diyanet İşleri Başkanlığı’na, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı mesajda, “ Tövbe et ve ailelerden özür dile” çağrısında bulundu.

Mesajına Edep Ya Hu diye başlayan Bihlun Tamaylıgil, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik haya ve akıl sınırlarını zorlayan söylemlerin yalanlamakla geçiştirilemeyeceğini belirterek, “Yapılan yanlışlardan dönmek ve işlenen günahlardan kurtulmak için tövbe etme çağrısında bulunan Diyanet şimdi kendisi tövbe ederek, bütün çocuklarımızdan ve ailelerinden özür dilemelidir.

Aksi takdirde, gözünün, kalbinin ışığını ve beş duyusunu kaybederek, toplumu cahiller sürüsü haline getirmek isteyen hadsizlere, vicdanı, aklı ve kalbi ile hareket eden bu milletin değerli anna- babaları gereken cevabı verecektir” dedi.

Bihlun Tamaylıgil yazılı mesajında şunlara yer verdi:

 “EDEP YA HU…!!!"

Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik haya sınırlarını aşan, akıl sınırlarını zorlayan söylemler ve saldırılar yüzünden, toplum olarak haya kirliliğinden artık nefes alamaz olduk.

İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nı asli görevlerini bir yana bırakarak, dokuz yaş olarak belirlediği, buluğ çağına gelmiş kız çocuklarının evlenebilecekleri ve evlendirilebileceklerini buyurarak, cehalette cinnet noktasına gelmiştir.

 Girdim ilim meclisine aradım kıldım talep,

 Dediler ilim geride, illa edep, illa edep..

Çocuklarımız hakkında tam bir garabet örneği olan bu çirkin söylem, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sadece yalanlanarak geçiştirilemez. Buluğ çağını kız çocuklarında dokuz yaş olarak belirleyen ve evlenme yaşı olarak bluğ çağına işaret eden, yine aynı Diyanet İşleri Başkanlığı değil midir.. ?

Yapılan yanlışlardan dönmek ve işlenen günahlardan kurtulmak için tövbe etme çağrısında bulunan Diyanet şimdi kendisi tövbe ederek, bütün çocuklarımızdan ve ailelerinden özür dilemelidir.

Aksi takdirde, gözünün, kalbinin ışığını ve beş duyusunu kaybederek, toplumu cahiller sürüsü haline getirmek isteyen hadsizlere, vicdanı, aklı ve kalbi ile hareket eden bu milletin değerli anna- babaları gereken cevabı verecektir.”

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