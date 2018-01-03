CHP'den Diyanet hakkında suç duyurusu

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan Dini Terimler Sözlüğü'nde kız çocuklarının 9 yaşında evlenmelerine yönelik ifadelerin yer almasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusuna bulundu.

CUMHURİYET - CHP’li Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, sorumlu kişiler hakkında Anayasanın laik devlet ilkesine ve Medeni Hukukunun 124. Maddesine aykırı hareket etmekten ve toplumu yasalara aykırı yönde suç işlemeye teşvik etmekten dolayı, Ankara Cumhuriyet Baş Savcılığına başvuruda bulundu.

Havutça, Savcılığa verdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi;



“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesinde yer alan nikah tanımında kızların 9 yaşında gebe kalabileceklerini, erkeklerin de 12 yaşına girdiklerinde baba olabilecekleri,

Web sitesinde, nikah tanımı yapan Diyanet, bulûğ çağına girmiş olanların da dinen nikahlanabileceğini belirtmesi. Diyanetin, bulûğ yaşının alt sınırını kızlarda 9, erkeklerde 12 olarak belirtmesi. Diyanetin, kızların 9 yaşında gebe kalabileceklerini, erkeklerin de 12 yaşına girdiklerinde baba olabileceklerini bildirtmesi. Diyanet'e göre ergenlik çağına girmiş kız çocukları nikahlanırken yanlarında velilerinin olmasının daha uygun olacağı, “Veli olmasa da olur” ifadelerine yer vermesi…” ni gerekçe göstererek;



“Anayasanın laik devlet ilkesine ve Medeni Hukukumuzun 124. Maddesindeki “ Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.” yasal düzenlemelerine rağmen Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasaya ve hukuka aykırı hareket ederek toplumu kanunların dışına yönlendirmesi kabul edilemez. Diyanetin, Anayasaya ve medeni kanuna aykırı toplumu suç işlemeye yönelik yaptığı resmi açıklamalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve sorumlu kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için TCK’nin 5237 Sayılı Kanunu gereği soruşturma açılmasını talep ederim. “ ifadelerine yer verdi.

Diyanet'ten çocuk istismarı fetvası: 9 yaşına giren kız evlenebilir