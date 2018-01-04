  • BIST 115.491
  • Altın 158,849
  • Dolar 3,7513
  • Euro 4,5254
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
04.01.2018 20:45

CHP’den Bandırma Müftülüğü önünde eylem

»
CHP’den Bandırma Müftülüğü önünde eylem
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Müftülük önünde toplanan CHP üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son günlerdeki açıklamalarına tepki gösterdi.

DHA - Bandırma İlçe Müftülüğü önünde toplanan CHP’li gruba bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de destek verdi. CHP Bandırma Kadın Kolları Başkanı Semiha Aydın, burada yaptığı açıklamada, çocukların koruması gerektiğini belirterek, “Kız çocuklarının buluğ çağına girmesinin alt sınırı 9 yaş. Erkek çocuklarında ise 12 yaş. Bu yaşlardaki çocukları evlenmek için uygun gören Diyanete diyorum ki biz şeriat kanunlarıyla değil medeni kanunla yönetiliyoruz. Bu kanuna göre de ergenlik yaşı 18’dir” dedi.

CHP İlçe Başkanı Atilla Atakay ise laiklik vurgusu yaptı. Atakay açıklamasında şunları söyledi:

“Uzun süredir Diyanet İşleri Başkanlığının devirdiği çamlarla kırdığı potlarla uğraşıyoruz. Güzel dinimizi layıkı ile yaşamak ve yaşatmak varken, tek uğraşısı bu olması gereken Diyanet nelerle uğraşıyor. Son olarak Diyanetin web sitesinde tanımlar bölümünde 2 tanıma yer verildiğini görüyoruz. Buluğ çağı ve nikah yaşı. Ne diyor Diyanet, islami hukukçulara göre buluğ çağı alt sınırı kızlarda 9, erkeklerde 12. Nikah yaşı kaçtır? Buluğ çağına girmişler nikah kıyabilir diyor Diyanet. Şimdi size soruyorum arkadaşlar, cahiliye döneminin bedevi döneminin hukukçusu ile bedevisi ile ne işimiz var bizim? Kim merak ediyor bu bilgileri, Diyanete soran mı var, 9-10 yaşındaki çocukla nikah kıyılır mı diye? Ne diye bunları web sitene koyarsın, maksadın delinin aklına taş düşürmek mi?

Artık çocukları rahat bırakın. Ben Diyaneti dine davet ediyorum. Güzel dinimizin sosyal sorumluluğu en güzel ifade eden özeti, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ sözüne uymasını istiyorum. Diyanetin onlarca bakanlıktan daha çok olan bütçesinin de hayır işlerinde kullanılmasını istiyoruz. Müftülerin camileri 24 saat açık tutmasını istiyoruz. Parası olmayanın bir sıcak çorba içebilmesine imkân verecek müftülük istiyoruz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yarkadaş: "AKP Man Adası Belgeleri'ne karşı hamle yapıyor"04 Ocak 2018 Perşembe 18:17
  • Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına CHP'den ilk tepki04 Ocak 2018 Perşembe 18:06
  • Beşiktaş Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!04 Ocak 2018 Perşembe 17:50
  • CHP’den Bandırma Müftülüğü önünde eylem04 Ocak 2018 Perşembe 17:45
  • HDP'li Alican Önlü serbest bırakıldı04 Ocak 2018 Perşembe 15:55
  • Diyanet önünde eylem yapmak isteyen CHP'lilere polis engeli04 Ocak 2018 Perşembe 15:51
  • Murat Hazinedar isyan etti: Eşim ve oğluma da...04 Ocak 2018 Perşembe 15:45
  • Ve Selahattin Demirtaş'ın kararı açıklandı04 Ocak 2018 Perşembe 14:59
  • Gül'e bir tepki de hemşehrisi bakandan04 Ocak 2018 Perşembe 14:42
  • AKP'li Elitaş İran'daki olayları Erdoğan'a bağladı04 Ocak 2018 Perşembe 14:21
    • FOTO GALERİ
    • Sosyal medyada 'Hazinedar' tepkisi!
    • Bülent Tezcan, basın toplantısı düzenledi
    • 'Kurt kız'ın şimdiki halini görenler tanıyamıyor
    VİDEO GALERİ
    • CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama
    • AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
    • Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti