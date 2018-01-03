CHP'den asgari ücret için önerge

CHP, asgari ücret için Meclis’te komisyon kurulmasını istedi.

ANKARA (ANKA) - CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, asgari ücretin 2018 yılı için en az net 2 bin TL olması gerektiği belirtildi.

Önergede, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, Anayasa ve Asgari Ücret Yönetmeliği’nce belirlenen kriterlere uygun davranıp davranmadığının araştırılması, açıklanan asgari ücret ile geçinebilmenin mümkün olup olmadığının belirlenmesi ve diğer ülkelerdeki asgari ücretlerin araştırılması için Meclis’te araştırma komisyonu kurulması istendi.