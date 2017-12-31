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31.12.2017 14:05

CHP’den AİHM'e KHK'nin iptali için ‘acil başvuru’

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CHP’den AİHM'e KHK'nin iptali için ‘acil başvuru’
CHP 696 sayılı kanun hükmünde Kararnamenin (KHK) tartışılan kısımlarının iptali için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

SÜLEYMAN TOSUNOĞLU - CUMHURİYET - CHP 696 sayılı kanun hükmünde Kararnamenin (KHK) tartışılan kısımlarının iptali için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. CHP’nin Strasbourg’daki AİHM’ye başvurusunu, parti adına avukat kökenli Trabzon milletvekili Haluk Pekşen yaptı.

“Acil Başvuru” niteliği altında yapılan başvuruda, AİHM’nin 35. maddesi gerekçe gösterildi. 35. madde “Ülkede ağır bir hak ihlali, büyük kaos ve insan hakları açısından telafisi mümkün olmayan durumlar için acil başvuru hakkı” veriyor. Başvuruyu yapan Pekşen, “Biz bu yasaya dayanarak iç hukuku bitirmeden direkt AİHM’ye başvurduk. Başvurumuzun çok hızlı bir şekilde sonuca gideceğini sanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Tartışmalı KHK ile ilgili bir başvurunun Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) de yapıldığını ifade eden Pekşen, AYM’ye yapılan başvurudan bir sonucun çıkmayacağını düşündüğünü belirterek “Bir yetkim olsa AYM üyelerinin tamamını hukuka sevk ederek haklarında görev suçu işlediklerinden dolayı soruştururum. AYM görev suçu işlemiştir. Türkiye bugün ağır, çok büyük bir kutuplaşma ve büyük bir bedel ödeme sürecine girmişse AYM’nin görevini suiistimal etmesinden kaynaklanmıştır. AYM, KHK’leri denetleyemem diyerek çağdışı bir karar vermişse bu AYM görevini suiistimal etmiştir. Yani KHK ile parlamentoyu kapatırlarsa AYM bu kanunu incelemeyecek mi, KHK ile Türkiye Cumhuriyeti’nin adını değiştirirlerse AYM, KHK’leri incelemeyecek mi” dedi.

 

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