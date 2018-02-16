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16.02.2018 12:00

CHP'den Afrin'de görev yapan TSK personeli için kanun teklifi

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CHP'den Afrin'de görev yapan TSK personeli için kanun teklifi
CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Afrin’de görev yapan tüm Silahlı Kuvvetler personelinin banka kredi ve kredi kartı borçlarının devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi.

Tanal, “Afrin’de görev yapan askerlerimiz bizim için canını feda ederken, devletin de onlara karşı görev ve sorumlulukları vardır. Amacım sadece bu görev ve sorumluluğa katkı sunmaktır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Afrin’de görev yapan askerleri unutmadı. Tanal, Zeytin Dalı Harekâtında görev yapan bütün Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin banka kredi ve kart borçlarının silinmesi için Meclis’e Kanun Teklifi sundu. Tanal, şunları söyledi:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin bölgesinde kahramanca mücadelesi, silahlı kuvvetler personelinin fedakârlığı tartışılmaz bir gerçektir. Türkiye’nin gözü kulağı Afrin’deyken bizler de milletvekilleri olarak ne yapabilirsek elimizden geleni yapmalıyız.Son günlerde çıkan gazete haberlerine göre, Afrin’de şehit olan asker Musa Özalkan’a 2009 yılında karıştığı bir trafik kazası sebebiyle şehadetinden sonra haciz gelmiş, ailesi şehidin acısını yaşarken haciz şokuyla karşılaşmıştır. Şehidimizin ailesine haciz şoku bizi derinden yaralamıştır. Bir daha böyle olayların yaşanmasının önüne geçilmelidir. Yapılan bu kanun teklifi ile Afrin’de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tüm banka kredi, kredi kartı borçlarının devlet tarafından karşılanmasıyla, Yüce Milletimiz için yurt savunmasında canını hiçe sayarak fedakârlıkta bulunan personelin ekonomik güçlüklere karşı verdiği mücadelede devletimizin desteğinin sağlanması amaçlanmıştır.”

Tanal’ın verdiği Kanun Teklifi metni ise şöyle;


MADDE-1 Afrin’de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri tüm personelinin banka kredi ve kredi kartı borçları tüm fer’ileri ile birlikte devlet tarafından ödenir.
 

MADDE-2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE-3 Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


 

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