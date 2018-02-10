CHP’de sürpriz istifa

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Banu Gençkan seçildiği YDK üyeliğinden istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Banu Gençkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun önerisiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun YDK anahtar listesinde kendine yer buldu ve gerçekleşen oylamada yeterli oyu alarak seçildi.

Fakat Gençkan’ın YDK’dan istifa ettiği öğrenildi. Gençkan İzmir’de yürüttüğü belediye meclis üyeliği görevini yürütmesini gerekçe göstererek YDK’daki yeni görevini bıraktı.

Gençkan’ın PM istediği ve YDK’yı sürpriz bulduğu iddia edildi.

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ÖRGÜT GÖREVİ HER ZAMAN KUTSALDIR

Aldığı istifa kararı hakkında bilgi veren Gençkan, "Biz örgütün içindeyiz. Örgüt görevi her zaman kutsaldır. Kendi iş yoğunluğum nedeniyle böyle bir karar aldım. Belediye meclis üyeliği görevime devam edeceğim" dedi.

Gençkan'ın yerine YDK'ya Süleyman Bülbül dahil edildi.