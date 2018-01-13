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14.01.2018 02:40

CHP'de seçim yarışı sona erdi: İşte kesin sonuç

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CHP'de seçim yarışı sona erdi: İşte kesin sonuç
CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde oylama sona erdi ve kesin sonuçlar açıklandı.

Cemal Canpolat ile Canan Kaftancıoğlu'nun yarıştığı kongrede, il yönetimi, il yedek il disiplin kurulu, il disiplin kurulu yedek ve kurultay üyeliği için oluşturulan listeler açıklandı.

İtirazların ardından kesin liste belirlendi ve seçim başladı.

Oylama sona erdi ve kesin sonuçlar açıklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.

İşte sonuçlar:

Cemal Canpolat: 318

Canan Kaftancıoğlu: 325

 

Canan Kaftancıoğlu kimdir?

Cemal Canpolat kimdir?

 

CHP İstanbul’da başkanlık yarışı: İşte listeler...

Kongrede, İstanbul'daki 38 ilçeden seçilen 654 delege oy kullandı. Milletvekillerinin doğal delege olduğu kongreye çeşitli illerden çok sayıda da milletvekili katıldı.

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