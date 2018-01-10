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10.01.2018 19:35

CHP'de o isim resmen adaylığını açıkladı

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CHP'de o isim resmen adaylığını açıkladı
İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Canan Kaftancıoğlu "İstanbul'u kazanmak için adayım. İstanbul'u kazanmakla kalmayıp tek aday yönetimini sonlandırmak için adayım" dedi.

DHA - CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Canan Kaftancıoğlu, Cumartesi günü yapılacak İstanbul 36.Olağan İl Kongresi öncesi kameralar karşısına geçip başkan adaylığını açıkladı. Açıklama sırasında Kaftancıoğlu'nun yanında yeniden başkanlığa aday olacağını duyuran Cemal Canpolat vardı.

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CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Canan Kaftancıoğlu, "Mesele memleket ise koltuklar teferruat, o koltuklara oturmak için değil olması gerekeni oldurmak için bu göreve talip oldum. Nasıl başaracağız? Biraz önce sevgili Cemal Başkan İstanbul'a ve Türkiye'ye dair mevcut durumu ve nasıl kurtulacağımıza dair çok güzel önerilerde bulundu. Sevgili Başkanımın söylediği her şeye katılıyorum. Hiç tekrara gerek yok. Yalnız bir noktaya dikkat çekmek istiyorum; ben bu söylenenlerin sadece söylemde kalmayıp bunları hayata geçirmek için de adayım" ifadesini kullandı.

 "TEK ADAY YÖNETİMİNİ SONLANDIRMAK İÇİN ADAYIM"

"İl kongresinin bittiği dakikadan itibaren hepimiz için yeni bir dönem başlayacak" diyen Canan Kaftancıoğlu, "Kongre bittiği andan itibaren ben 39 ilçenin ilçe başkanı olmaya kararlıyım bu bir. Kongre yarışındaki farkların tümünü arkamızda bırakarak, büyük görevimizin sorumluluğunda ve bilincinde olarak hepimizin yapabileceği her türlü katkıyı bir araya getirip yeni bir dönem için adayım, İstanbul'u kazanmak için adayım. İstanbul'u kazanmakla kalmayıp tek aday yönetimini sonlandırmak için adayım. 2019 İstanbul Büyükşehir'i partisine ve memleketine kazandıracak olan o inanmış ekibin öncüsü olarak adayım ve biliyoruz ki başaracağız. Çünkü bizim arkamızda inancımız, örgütümüz, mücadelemiz, ayıptır söylemesi 400'e de yaklaşan delegemiz var" diye konuştu.

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