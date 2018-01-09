CHP'de o isim adaylığını açıklayacak!

CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Kaftancıoğlu, 10 Ocak 2018 günü adaylığını açıklayacağını söyledi. İşte Kaftancıoğlu'nun o mesajı:
"Istanbul'u Saray rejiminden kurtarmak icin örgütümüzle baslatacagimiz Büyük Istanbul Yürüsümüzün ilk adimini birlikte atiyoruz.
CHP Istanbul Il Baskan adayligimi yarin (10/01/2018 Carsamba) saat 15:00'de Il Baskanligimizda acikliyorum.
Tüm partili yoldaslarimi bekliyorum.
Dr. CANAN KAFTANCIOGLU"
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