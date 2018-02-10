CHP'de kurultay sonrası görevler belli oluyor! YDK'da görevler belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri bugün seçim yaptı.

GERÇEK GÜNDEM - Cumhuriyet Halk Partisi 36. Olağan Kurultayı sonucu Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin bugün yaptığı tarihli toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçimi gerçekleşti.

Seçimde üyelerin tam oyunu alan CHP Artvin Milletvekili Av. Uğur BAYRAKTUTAN yeniden Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı oldu. Başkan Yardımcılığına geçtiğimiz dönem olduğu gibi Sezgin KAYA, Yüksek Disiplin Kurulu Sekreterliğine ise Selahattin EMRE seçildi.





CHP YDK üyeleri



CHP YDK üyeleri görev dağılımı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri şu şekilde oluşmaktadır.

Uğur BAYRAKTUTAN – Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı

Sezgin KAYA – Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı

Selahattin EMRE – Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri

Tuba TORUN – Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Erdoğan KILIÇ – Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Gülsüm FİLORİNALI – Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Öncü ÖZBAY – Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Ahmet Ersen ÖZSOY – Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Mahir POLAT - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

M.Serdar SOYDAN - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Emrah ARSLAN - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Cem ARSLANTAŞ - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Turan AYDOĞAN - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Süleyman BÜLBÜL - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Gonca Yelda ORHAN – Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi