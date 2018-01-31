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31.01.2018 22:10

CHP'de Kurultay öncesi flaş gelişme!

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CHP'de Kurultay öncesi flaş gelişme!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak 36'ıncı Olağan Kurultayı'ndan önce CHP'nin 81 il başkanını Ankara'ya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluAnkara Arena’da 3-4 Şubat'ta yapılacak 36'ıncı Olağan Kurultay için mesai yapmaya başladı. Bugün MYK üyelerine veda eden Kılıçdaroğlu, Kurultay hakkında düşüncelerine başvurmak için 81 il başkanını Ankara’ya çağırdı.

Kılıçdaroğlu’nun yarın il başkanlarıyla yapılacak toplantıda, Parti Meclisi konusunda il başkanlarının düşüncelerini alması bekleniyor.

ÇARŞAF VE 52 KİŞİLİK ANAHTAR LİSTE

Parti Meclisi seçimlerinin çarşaf listeyle yapılması konusunda karar verdiği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun bu düşüncesini il başkanlarıyla paylaşması ve 52 kişilik anahtar liste çıkaracağı konusunda il başkanlarına bilgi vereceği öne sürüldü.

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