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03.02.2018 15:55

CHP'de kurultay heyecanı! İşte dakika dakika gelişmeler

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CHP'de kurultay heyecanı! İşte dakika dakika gelişmeler
CHP’nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36’ncı Olağan Kurultayı’na katılmak için partililer sabahın erken saatlerinde salonu doldurdu.

Ankara Spor Salonunda saat 10.00,’da başlayacak CHP’nin ‘Adalet ve cesaret’ konulu 36’ncı Olağan Kurultayı için partililer sabahın erken saatlerinde salonu doldurdu.

Yaklaşık 600 polisin görev aldığı kurultay alanında özel güvenlik görevlileri ve partililer de güvenlik amacıyla görev aldı.  Spor salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatılırken, salonun çevresinde bomba arama köpekleriyle arama yapıldı.  Partililere  Türk Bayrağı ve parti flamaları dağıtıldı.

İşte salondan dakika dakika gelişmeler:

11:15 - CHP Kurultayı'nı yönetecek Divan Başkanı belli oldu - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

10: 55 -  Kılıçdaroğlu ve İnce salonda kimlerin yanına oturdu? - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

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10:52 - Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte salona geldi.

10.39 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay salonuna gitmek üzere eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte evinden çıktı.

10.37 Aday adaylarından Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte salona girdi.

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Salonda ‘Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz", "Barışı birlikte inşa edeceğiz", "Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz", "Yine yeniden cumhuriyet", "Tutuklu gazetecilere özgürlük", "Hak, hukuk, adalet için CHP" afişleri yer aldı. Tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun fotoğrafının yanında yer alan “Bir gün mutlaka buluşacağız özgürlükte” afişi de dikkat çekti. Salonda Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları asıldı. Kurultayda bugün genel başkan, yarın ise 60 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışında  Genel Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Muharrem İnce, Ümit Kocasakal, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Alparslan Çabuk’un  aday olabilmesi için delegelerin yüzde 10 imzasını alması gerekiyor.Partililer İzmir Marşı ve 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde kurultayın başlamasını bekliyor.

 

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