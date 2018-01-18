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18.01.2018 17:40

CHP’de il başkanlarının yüzde 35’i, ilçe başkanlarının yüzde 25'i yenilendi

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CHP’de il başkanlarının yüzde 35’i, ilçe başkanlarının yüzde 25'i yenilendi
CHP’de yapılan kongreler sonucunda, 81 ilin 29’unda yeni bir il başkanı, 972 ilçenin 240’ında yeni bir ilçe başkanı seçildi. Buna göre, il başkanlarının yüzde 35’i, ilçe başkanlarının yüzde 25’i yenilendi.

ANKA -  CHP’nin 36.Olağan Kurultayı 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak. 81 il ve 972 ilçede örgütlü durumda olan CHP’de il ve ilçe başkanları dışında bin 768 il yöneticisi, 12 bin 178 ilçe yöneticisi ve 729 il disiplin kurulu üyesi görev yapıyor.

Yapılan kongreler sonucunda, 81 ilin 29’unda yeni bir il başkanı, 972 ilçenin 240’ında yeni bir ilçe başkanı seçildi. Buna göre, il başkanlarının yüzde 35’i, ilçe başkanlarının yüzde 25’i yenilendi.

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