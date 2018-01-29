CHP'de iki isimden tüzük değişikliği teklifi

CHP Milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner'den CHP'nin 36. Olağan Kongresi öncesi tüzük değişikliği teklifi geldi.

Gazete Duvar - CHP’nin 36. Olağan Kongresi öncesi, sınıf temelli, emekten yana, sol siyaset çağrısı yapan CHP Milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner 2 tüzük değişikliği teklifinde bulundu.

Delegelerin imzasına açılan teklifte parti organlarına ilişkin seçimlerde delegelerin salt çoğunluğunun oyuyla gündeme gelen “blok liste” usulünün tamamen tüzükten çıkarılması ve temsilde adalet için Parti Meclisi üye sayısının artırılması için değişiklik önerildi.

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce de, “Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin katılımıyla seçilmesi” için tüzük değişikliği teklifini geçen hafta delegelerin imzasına açtı.

CHP Tüzüğüne göre tüzük değişikliği teklifinin Kurultay’da delegelerin salt çoğunluğu ile gündeme alınıp kabul edilmesi gerekiyor.