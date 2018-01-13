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13.01.2018 14:25

CHP'de gözler İstanbul'da

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CHP'de gözler İstanbul'da
CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi başladı. Kongrede Canan Kaftancıoğlu ve il başkanı Cemal Canpolat yarışıyor.

Hürriyet- 78 il kongresi tamamlayan CHP’de gözler, büyük kongreye en çok sayıda delegeyi de gönderecek olan İstanbul kongresine çevrildi. Delegeler salonu doldurmaya başladı. 

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

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36’ıncı CHP İstanbul İl Olağan Kongresi Bostancı Gösteri Merkezi'inde yapılıyor. Saat 10:00'dan itibaren partililer salonu doldurmaya başladı. 654 delegeden oy kullanacağı seçimde, iki aday yarışıyor.

Daha önce İstanbul il örgütünde görev yapmış olan Canan Kaftancıoğlu’nun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından desteklendiği iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu, ‘taraf olmadığını’ taraflara iletti.

 

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Dikkat çeken pankart

Bostancı Gösteri Merkezi"inin etrafı, İl Başkanlığı için adaylıklarını açıklayan mevcut İl Başkanı
Cemal Canpolat ile Dr. Canan Katancıoğlu'nun pankartları ve CHP Bayraklarıyla donatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı kongre için Bostancı Gösteri Merkezinin içi de pankartlarla donatıldı. En dikkat çeken pankart, halen tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Buluşacağız özgürlükte, yarınlar bizim " yazılı pankart oldu. (Özgür Altuncu/ Hürriyet)

 

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