CHP'de geri sayım başladı, genel başkanlık için adaylar kimler?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bu hafta sonu, 3-4 Şubat tarihlerinde 36. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek.

Yazın ilk günlerini Adalet Yürüyüşü’yle geçiren, ağustos sonunda gerçekleştirdiği Adalet Kurultayı’yla bu süreci taçlandıran ancak sonrasında arkasına aldığı rüzgarı ileri taşıyamamakla eleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bu hafta sonu, 3-4 Şubat tarihlerinde 36. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek.

T24'ün haberine göre CHP teşkilatı, partinin iç ve dış politikasından hükümet kurup kurmayacağına, yıl bütçesinden kontenjan adaylarının belirlenmesine kadar birçok hayati kararın alınmasında kurultaydan sonra en yetkili organ olan Parti Meclisi’nin (PM) olası yeni listesine odaklansa da, Kemal Kılıçdaroğlu’nun rakipleri de genel başkanlık için adaylıklarını duyurmaya teker teker başladı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve eski CHP Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıkacaklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu: Yüzbinlerce kişiyi arkasında yürüten genel başkan

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü’yle, yıllardır halktan uzak olmakla eleştirilen CHP’yi sokağa çıkaran ve arkasında yüzbinlerce kişiyi yürüten 69 yaşındaki Kılıçdaroğlu, birçok kişinin umutlarını artıran ve protesto reflekslerini yükselten bir dönem geçirdi. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’ndaki şirketlere para gönderdiği iddialarını gündeme taşıması da, son dönemlerin en çok gündemi belirleyen hareketlerinden biri oldu.

Ancak ‘adalet’ rüzgarını devam ettirememesi ve süreci nihai bir sonuca ulaştırmaması, siyaseti ‘AKP’nin kurallarıyla oynaması’ rakiplerinin eleştirileri arasında yer aldı. İsim vermese de, özellikle İnce, Kılıçdaroğlu’ndan çok etrafındaki ekipten rahatsızlığını dile getiriyor. Parti içerisinde ‘İnce’ciler’ ile Kılıçdaroğlu’nun ekibi arasında hiçbir zaman tamamen sönümlenmeyen bir çekişme olduğunu söylemek de yanlış olmaz.

“Aday ne kadar çok olursa, iddia da o kadar fazla olur”

Kılıçdaroğlu’nun karşına çıkan adaylar konusundaki görüşlerini, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu programda konuşan CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan açıkladı. Tezcan, “Kemal Kılıçdaroğlu, karşısına aday adayı olarak çıkan Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu rahatsız mı?” sorusuna, “Aday çıkmasından hiçbir zaman rahatsız olmadık, olmayız da. Adaysız siyaset olmaz, aday ne kadar çok olursa iddia o kadar fazla olur” yanıtını verdi.

Cumartesi günü başlayacak kurultay sürecinde, Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibi olarak da daha önce mağlup ettiği CHP Yalova Milletvekili İnce gösteriliyor. Resmi olarak genel başkan adayı gösterilmek için gereken 120 delege imzasına da şimdiden ulaştığı belirtilen İnce, 2014 yılındaki 18. Olağanüstü Kurultay’da da Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkmış ancak 740’a karşılık 415 oyla seçimi kaybetmişti. O dönemde İnce 177, Kılıçdaroğlu 944 imzayla aday gösterilmişti. Kılıçdaroğlu seçimlere daha büyük bir destekle girse de, sandığa gidildiğinde aldığı oy sayısı, genel başkan adaylığı için verilen imza sayısının çok altında kalmıştı.

İnce: Hesap vermesi gerekenler karşısında savunma yapmak CHP'nin işi değildir

Adaylığını, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlamasından iki gün sonra, 22 Ocak Pazartesi günü duyuran İnce, "Hesap vermesi gerekenler karşısında savunma yapmak CHP'nin işi değildir. Doğruları söylemek için doğru zamana ve cesur yüreklere ihtiyaç vardır. Umutları canlandırmaya, umutları yeşertmeye, tazelemeye, kardeşlik köprüleri kurmaya, atılımlar yapmaya ihtiyacımız vardır. 36. Olağan Kurultayımızda CHP Genel Başkanlığına adayım. Adayım diyorum çünkü CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, aday gösterildim diyorum. İmza toplamaya da devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Böke ve Cihaner’den ortak bildiri

CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi süresinde daha katılımcı bir seçim yöntemi kullanılması gerektiğini savunan İnce, partinin 1 milyon 200 bin üyesinin görüşünün alındığı bir tüzük değişikliği gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Bu yönde, PM üyeleri CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve Denizli Milletvekili İlhan Cihaner de, İnce’ye paralel açıklamalar yaptı. Ortak bildiri yayınlayarak kurultayın kadrolarda değişim için fırsat olduğunu dile getiren ve genel merkez ile belediyelerin seçime müdahale etmemesi çağrısında bulunan Böke ile Cihaner, 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday belirlenmesi sürecini de eleştirdi.