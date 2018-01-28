Emre Yılmaz ve Kenan Otlu arasında liste anlaşması

GERÇEK GÜNDEM - Gençlik kollarının kurultayında mevcut Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve İstanbul eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Kenan Otlu genel başkanlık için yarışıyor.
LİSTE DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNDE ANLAŞTILAR
CHP gençlik kolları kurultayında adayların anlaşması üzerine yeni liste belirlenmesi için 15 dakika süre verilmesi üzerinde anlaştılar.
CHP GENÇLİK KOLLARI'NDA KESİNLEŞEN LİSTELER
EMRE YILMAZ’IN MYK LİSTESİ
Emre Yılmaz'ın yedek listesinde Umut Sert çekildi.
KENAN OTLU’NUN MYK LİSTESİ
Emre Yılmaz'ın listesinde yedekte çekilen Umut Sert'in yerine Cem Diler girdi.
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