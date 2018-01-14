CHP'de flaş gelişme: Dün seçildi, bugün soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kaftancıoğlu'nun kendisine ait olduğu belirlenen Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek, 'PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yapmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak' ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçe gösterilerek soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kaftancıoğlu'nun kendisine ait olduğu belirlenen Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlarda "terör örgütü PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı", "Cumhurbaşkanına hakaret içeren ifadeler kullandığı" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımlar hakkında tespit tutanağı düzenlendiği belirtildi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak' ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.