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14.01.2018 10:55

CHP'de bir ilk!

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CHP'de bir ilk!
CHP 36. Olağan İl Kongresinde 643 delegenin 325’inin oyunu alan Canan Kaftancıoğlu, CHP’nin ilk kadın İstanbul İl Başkanı seçildi. Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.

Özgür Altuncu / Hürriyet - Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılan kongre için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Dün sabah saat 10.00’da başlayan kongre için gösteri merkezinin etrafı parti bayrakları ve adayların posterleriyle donatıldı. Kongreye gelenler didik didik aranarak içeri alındı.

KARAR VEREMEDİLER

Saat 18:00’de, iki aday salondaki yerlerini aldı. Konuşma sırası için adaylar kendi aralarında anlaşamadı. Kura çekimi yapıldı. İki adaya sıra numaralarının yazılı olduğu kağıt uzatıldı. Canan Kaftancıoğlu ilk sırayı çekti. Cemal Canpolat’la tokalaştıktan sonra kürsüye çıktı. “Söz konusu olan Cumhuriyeti korumak ve savunmak” diyerek kürsüden, “Hak, hukuk, adalet” sloganı atan Kaftancıoğlu, “Bir Cumhuriyet kadını olarak buradan sesleniyorum. Biz tek adam rejimine teslim olmadık. Demokrasiden, laiklikten, İstanbul’dan asla vazgeçmeyeceğiz ”dedi.

Kaftancıoğlu’nun ardından Cemal Canpolat kürsüye çıktı: “Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun tutsaklıktan kurtulması için ayağa kalkma zamanının geldiğini belirterek başlamak istiyorum” diyen Canpolat,”Sadece Enis Berberoğlu için mi, elbette hayır. 6 Milyon oy alan bir partinin iki eş genel başkanının biran önce özgürlüğüne kavuşması demokrasinin gereğidir ”diye konuştu.

643 DELEGE OY KULLANDI

Adayların konuşmalarının ardından, saat 19.30’da iki adayın yönetim listeleriyle, adaylıkları için imza veren delegelerin isimleri okundu. Listelere yapılan itirazların ardından son listeler baskıya gönderildi. Saat 21.00’de oy kabinleri kuruldu, seçime geçildi. Oy verme işlemi gece yarısına kadar sürdü. Cezaevinde bulunan milletvekili Enis Berberoğlu ve milletvekilliğinden istifa eden Şafak Pavey dışında, 26 İstanbul milletvekili, 50 il yöneticisi toplam 654 delegeden 643’ü oy kullandı. İl Başkanı sıfatıyla doğal il delegesi olan Cemal Canpolat oy kullanırken, Canan Kaftancıoğlu il delegesi olmadığı için oy kullanamadı.

7 OY FARKLA

643 delegenin 325’inin oyunu alan Canan Kaftancıoğlu, CHP’nin ilk kadın İstanbul İl Başkanı seçildi. 7 oy farkla başkan seçilen Kaftancıoğlu kısa bir teşekkür konuşması yaparak ”Bu salondan hep birlikte çıkıp AKP faşizmini yıkmaya gideceğiz” dedi. Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.

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