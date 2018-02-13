CHP Yunusemre İlçe Başkanı Bozyaka'dan AKP'ye yanıt

Geçtiğimiz cumartesi günü Uncubozköy mahallesinden basın açıklaması yaparak belediyeyi eleştiren CHP Yunusemre İlçe Başkanı Güngör Serdar Bozkaya’ya görevine yeni atanan Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz sert bir şekilde cevap vermişti.

CHP İlçe Başkanı Bozyaka, Katıöz’ün bu yanıt vermekte gecikmedi.

CHP Yunusemre İlçe Başkanlığında açıklama yapan Bozyaka, Katıöz’ü nezaketsizlikle suçlamasının ardından şu ifadeleri kullandı:

GELENEKLERE UYGUN DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ

Öncelikle yeni atanan AKP Yunusemre İlçe Başkanı’na tebriklerimizi ileterek yanlış başladığını ve görevinde daha nazik ve önyargısız ilerlemesini umut ettiğimizi iletiyoruz. Değerli İlçe Başkanı’nı atanmasının ardından üç defa arayarak yeni görevinde başarılar dilemek istedim, telefonlarıma cevap vermeyen başkanın geri dönerek teşekkür etme biçiminin gazetelerden emir cümleleri kullanarak olması bizleri üzdü. Bizlerin örf ve adetlerine göre bu güne kadar yeni bir makama seçilen bir başkan, bulunduğu ilçenin yöneticilerini ziyaret ederek kendisini ve yönetimini tanıtırlar, Katıöz’ün kendini tanıtma yöntemini doğru bulmadığımı sizin aracılığınızla belirterek kendisine ifade ediyorum.

ETKİN MUHALEFETE DEVAM EDECEĞİZ

Geçtiğimiz cumartesi günü Uncubozköy Mahalle sakinlerinin telefonları üzerine mahallemize gitmiş Uncubozköy cadde ve sokaklarının lağım suyu altında kaldığını görmüş ve her yağmur yağdığında da uzun süredir aynı manzaranın yaşandığını öğrenmiştik. İlçemizin merkez ve güzide mahallelerinden biri olan Uncubozköy’ün böyle bir görüntüyü hak etmediğini ve mahalle sakinlerinin bu problemlerini Yunusemre Belediyesi’ne defalarca iletmelerine rağmen çözüm bulamadıklarını anlatmıştık bu haberimizin ardından ertesi gün Büyükşehir Belediyesi MASKİ ekipleri ilgili yere gelip ana kanalizasyon hattındaki tıkanıklığı giderdi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin vatandaşımızın problemini dile getirmesi ve etkin muhalefeti SONUCU haftalardır çözülmeyen sıkıntı çözüldü. Bundan sonra da vatandaşlarımız için etkin ve yapıcı muhalefet yapmaya devam edeceğiz. Sorunu çözen MASKİ ekiplerine ve yöneticilerine de teşekkür ediyoruz.

VATANDAŞ ÇAREYİ CHP’DE BULDU!

Yeni atanan Başkan Katıöz’ün bu açıklamamızdan neden rahatsız olduğunu anlamış değiliz, vatandaşımız doğal olarak sorumlu gördüğü en yakınındaki Yunusemre Belediyesi’ni aramış ve yine çözüm bulamamış, her olayda olduğu gibi yetki kargaşasıyla karşılaşmış fakat CHP’yi aradığında ise derdine derman bulmuştur.