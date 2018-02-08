CHP ve İYİ Parti'den ortak birlik beraberlik mesajı

İYİ Parti Adana Kurucu İl Başkanı Mehmet Metanet Çulhaoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyesiyle birlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Çetin ve Çulhaoğlu Adana ve Türkiye için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Çetin ve Çulhaoğlu, "Vatanımızın birliği ve beraberliği noktasında, milletimizin bekası ve huzuru için kırmızı çizgilerimiz aynı. Bu nedenle de, birlikte hareket edebileceğimize inanıyoruz" dedi.



ÇULHAOĞLU’NDAN SONER ÇETİN’E ZİYARET

İYİ Parti Adana Kurucu İl Başkanı Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i makamında ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte Başkan Çetin’e nezaket ziyaretinde bulunan Çulhaoğlu, “Artık Türkiye’de seçime girebilecek partiler arasında İYİ Parti de olacak. Seçime hazır haldeyiz. Biz iddialıyız. Türkiye’de birçok şeyin değişmesine vesile olduk. Bugüne kadar Atatürk’ü ağızlarına almayanlar, şimdi Atatürk demeye başladı. Bu İYİ Parti’nin siyasi hayata girdikten sonra yaşanan önemli gelişmelerinden biridir. İnşallah Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet yaşama gayreti içerisinde çalışmalara devam edeceğiz. Sizinle aynı düşüncede olmak ve birliktelik bizleri de mutlu edecektir” dedi.



“TÜRKİYE’NİN NORMALLEŞEBİLMESİ İÇİN İYİ PARTİ ŞART”

İYİ Parti Adana Kurucu İl Başkanı Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve yönetim kurulunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Türkiye çok önemli bir sürece giriyor. Erkene alınmazsa eğer, önce tarihi öneme sahip yerel seçimler, ardından genel seçimler olacak. Ben burada İYİ Parti’nin kilit noktada olacağını ve Türkiye’nin normalleşebilmesi için İYİ Parti’ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle, merkez sağda yer alan yurttaşlarımız kendilerine gidecek bir adres bulamıyorlardı. Ama böyle her siyasi eğilime açık bir parti olan İYİ Parti ortaya çıktı. Demokrasilerin özelliği bu. Her türlü siyasi görüş olacak. İYİ Parti, Türkiye’deki demokratik ortama güzellik katacaktır. Sizlere, bütün ilçe başkanlarına, tüm yönetime başarılar diliyorum” diye konuştu.



“ADANA VE TÜRKİYE İÇİN EL ELE VERMELİYİZ”

Çulhaoğlu ile birlikte birlik ve beraberlik mesajları veren ve Türkiye’nin geleceği söz konusu olduğunda el ele vermek gerektiğini vurgulayan Başkan Çetin, “Ben belediye başkanı olarak, hangi siyasi partiye gönül vermiş olursa olsun tüm hemşehrilerimi kucaklıyorum. Bir belediye başkanı herkese eşit mesafede olmalıdır. Bu konuda ben halka söz vermiştim. ‘Seçildiğim zaman diğer siyasi partilere gönül vermiş herkese hitap edeceğim. Ben bütün Çukurova’nın belediye başkanı olacağım’ demiştim. Bu zamana kadar da vatandaşlarımıza karşı partizanca bir tavrımız asla olmadı. Hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Yolu sevgiden seçen herkesle bir gün bir yerde karşılarız. Bizim yolumuz sevgiden geçiyor sizlerin de öyle. Dolayısıyla sıkça karşılaşmamız doğaldır. Adana ve Türkiye için güzel günlerin olması için el ele vermeyi başarabilmeliyiz” ifadelerini kullandı.