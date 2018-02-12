  • BIST 113.590
  • Altın 161,573
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 5 °C
12.02.2018 09:25

CHP suç duyurusunda bulunmuştu... AKP'den PYD için FLAŞ karar!

»
CHP suç duyurusunda bulunmuştu... AKP'den PYD için FLAŞ karar!
CHP'nin PYD lideri Salih Müslim'in hükümetin girişimiyle Türkiye'de ağırlanmasını yargıya taşımasının ardından İçişleri Bakanlığı terör suçundan arananlar listesine eklemeler yaptı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı’nın son güncellemesiyle kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye 89 isim eklendi. Listede sol görüşü savunduğu ifade edilen örgütlerden 128, bölücü terör örgütlerinden 599, dini istismar eden terör örgütlerinden 73, FETÖ/PDY’den 80 olmak üzere 880 kişinin ismi yer alıyor. 

Güncellenen listeye ilk kez eklenen isimler de belli oldu. Kırmızı listeye PYD lideri Salih Müslim’in ismi de ilk kez eklendi. 

URAL'IN İSMİ KIRMIZIDA

Daha önce yeşil listede olan THKP-C Acilciler grubunun lideri Mihraç Ural da kırmızı listeye yükseltildi.  Ural hakkında 3 dava kapsamında 2 Şubat 2018 günü kırmızı bülten çıkartılmıştı. FEHRİYE ERDAL DA LİSTEYE EKLENDİ

Güncellenen listeye Sabancı suikastının faili DHKP/C terör örgütü mensubu Fehriye Erdal da ilk kez eklendi. Mavi renk kategorisinde aranan Erdal için belirlenen ödül miktarı 1.5 milyon TL. 

TANAL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, mahkemenin PYD'yi terör örgütü olduğuna ilişkin karar vermesinin ardından Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Mahmut Tanal "Mahkemenin terörist gördüğü örgütün başındaki kişiyi ise siyasi iktidar terörist olarak görmemiştir. Suçluyu korumuştur, kayırmıştır" demişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP suç duyurusunda bulunmuştu... AKP'den PYD için FLAŞ karar!12 Şubat 2018 Pazartesi 07:39
  • Akşener: Hiç kimsenin buna gücü yetmeyecek12 Şubat 2018 Pazartesi 07:15
  • "Berberoğlu Davası adaletsizliğin sembolüdür"12 Şubat 2018 Pazartesi 01:02
  • CHP eski milletvekili Ömer Kahraman hayatını kaybetti11 Şubat 2018 Pazar 23:37
  • Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu11 Şubat 2018 Pazar 23:12
  • Gökçek’ten ilk tepki geldi: Yeni başkan için FLAŞ sözler!..11 Şubat 2018 Pazar 22:28
  • SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: Gaza geldik11 Şubat 2018 Pazar 21:52
  • Beyaz Saray'dan Kalın-McMaster görüşmesine dair açıklama11 Şubat 2018 Pazar 21:38
  • "Erdoğan 'Ben kitleleri uyuturum siz gereğini yapın' diyor besbelli"11 Şubat 2018 Pazar 20:06
  • "Erdoğan muhtarlarla ilk toplantısında bunları açıklamalı!"11 Şubat 2018 Pazar 19:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti