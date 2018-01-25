CHP Şehit Astsubay’ın vasiyeti için Meclis'e başvurdu

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM Başkanlığına Özalkan'ın vasiyetine ilişkin TBMM Başkanlığına başvuruda bulundu.

CHP, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine, ailesine verilecek tazminatın Telafer'de kreş, anaokulu ve kültür merkezi yapılması için kullanılması, eşdeğer tutarın ise milletvekillerinin maaşlarından kesilerek ailesine iletilmesi için TBMM Başkanlığına başvurdu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM Başkanlığına Özalkan'ın vasiyetine ilişkin TBMM Başkanlığına başvuruda bulundu.

Başvuruda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın şehit olduğu anımsatıldı.

Şehit Özalkan'ın vasiyeti niteliğinde bir yazışmanın kamuoyuna yansıdığı, yazışmada ailesine verilecek olan tazminatından Irak'ın Telafer kentindeki Türkmen çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılmasını vasiyet ettiği belirtildi.

Bunun kamuoyunca öğrenilmesinin ardından siyasilerden, gerçek ve tüzel kişilerden vasiyetin yerine getirilmesine yönelik çeşitli girişimlerde bulunulacağı ifade edildiği, sözler verildiğinin vurgulandığı başvuruda, şunlar kaydedildi:

"Ancak şehidimizin vasiyetinin tam olarak yerine getirilebilmesi, anaokulu, kreş ve kültür merkezinin, şehit olması nedeniyle ailesine tahsis edilecek tazminattan karşılanmasıyla mümkün olacaktır. Ortak değerimiz olan şehidimizin vasiyeti ile şehidimizin bize ortak emaneti olan eşi ve çocuğunun siyasi grup ya da şahıs tarafından değil, tüm milletimizi temsil eden TBMM tarafından sahiplenilmesi en uygun olanıdır.

Bu açıdan, şehidimizin ailesine verilecek tazminatın, vasiyetine uygun biçimde Telafer'de kreş, anaokulu ve kültür merkezi inşa edilmesi amacıyla TİKA'ya aktarılması sağlanmalıdır. Ancak eşdeğer tutarın, milletvekillerinin maaşlarından kesilerek şehidimizin ailesine iletilmesi için daha önce de benzer örneklerde öncülük eden TBMM Başkanlığı girişimlerde bulunmalıdır. Bu konuda gerekli işlemlerin TBMM Başkanlığı tarafından yürütülmesi için gereğini arz ve teklif ederiz."