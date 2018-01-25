  • BIST 119.719
  • Altın 163,928
  • Dolar 3,7462
  • Euro 4,6514
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
25.01.2018 18:15

CHP Şehit Astsubay’ın vasiyeti için Meclis'e başvurdu

»
CHP Şehit Astsubay’ın vasiyeti için Meclis'e başvurdu
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM  Başkanlığına Özalkan'ın vasiyetine ilişkin TBMM Başkanlığına başvuruda bulundu.

CHP, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine, ailesine verilecek tazminatın Telafer'de kreş, anaokulu ve kültür merkezi yapılması için kullanılması, eşdeğer tutarın ise milletvekillerinin maaşlarından kesilerek ailesine iletilmesi için TBMM Başkanlığına başvurdu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM  Başkanlığına Özalkan'ın vasiyetine ilişkin TBMM Başkanlığına başvuruda bulundu.

Başvuruda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin  bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Astsubay  Üstçavuş Musa Özalkan'ın şehit olduğu anımsatıldı.

Şehit Özalkan'ın vasiyeti niteliğinde bir yazışmanın kamuoyuna  yansıdığı, yazışmada ailesine verilecek olan tazminatından Irak'ın Telafer  kentindeki Türkmen çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılmasını  vasiyet ettiği belirtildi.

Bunun kamuoyunca öğrenilmesinin ardından siyasilerden, gerçek ve tüzel  kişilerden vasiyetin yerine getirilmesine yönelik çeşitli girişimlerde  bulunulacağı ifade edildiği, sözler verildiğinin vurgulandığı başvuruda, şunlar  kaydedildi:

"Ancak şehidimizin vasiyetinin tam olarak yerine getirilebilmesi,  anaokulu, kreş ve kültür merkezinin, şehit olması nedeniyle ailesine tahsis  edilecek tazminattan karşılanmasıyla mümkün olacaktır. Ortak değerimiz olan  şehidimizin vasiyeti ile şehidimizin bize ortak emaneti olan eşi ve çocuğunun  siyasi grup ya da şahıs tarafından değil, tüm milletimizi temsil eden TBMM  tarafından sahiplenilmesi en uygun olanıdır.

Bu açıdan, şehidimizin ailesine verilecek tazminatın, vasiyetine uygun  biçimde Telafer'de kreş, anaokulu ve kültür merkezi inşa edilmesi amacıyla  TİKA'ya aktarılması sağlanmalıdır. Ancak eşdeğer tutarın, milletvekillerinin  maaşlarından kesilerek şehidimizin ailesine iletilmesi için daha önce de benzer  örneklerde öncülük eden TBMM Başkanlığı girişimlerde bulunmalıdır. Bu konuda  gerekli işlemlerin TBMM Başkanlığı tarafından yürütülmesi için gereğini arz ve  teklif ederiz."

 

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hulusi Akar Saray'da Erdoğan'la görüştü25 Ocak 2018 Perşembe 14:48
  • Kılıçdaroğlu'ndan Ekmek Üreticileri Federasyonu'na ziyaret25 Ocak 2018 Perşembe 14:35
  • Kuyucuoğlu: Tarsus vaatlerin yerine getirilmesini bekliyor25 Ocak 2018 Perşembe 14:00
  • Kılıçdaroğlu'ndan Trump-Erdoğan görüşmesi hakkında ilk açıklama25 Ocak 2018 Perşembe 13:44
  • Bozdağ: ABD dayanışma içine girmek istiyorsa...25 Ocak 2018 Perşembe 13:40
  • CHP'li Akın, çalışmalarına ara vermiyor25 Ocak 2018 Perşembe 13:39
  • Mevzu var dedi tek tek anlattı25 Ocak 2018 Perşembe 13:34
  • CHP'de İnce ve Kocasakal'dan sonra bir aday daha25 Ocak 2018 Perşembe 13:31
  • Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında flaş karar25 Ocak 2018 Perşembe 13:23
  • HDP'li Kerestecioğlu beraat etti25 Ocak 2018 Perşembe 13:14
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu'ndan Ekmek Üreticileri Federasyonu'na ziyaret
    • İşte Facebook ve Twitter'da gördüğünüz Afrin yalanları
    • Kayseri'den kar manzaraları
    VİDEO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu'ndan Trump-Erdoğan görüşmesi hakkında ilk açıklama
    • Kapınızı sakın 3 kez kilitlemeyin, işte nedeni...
    • CHP'li Kadıköy Belediyesi ile İBB arasında 'otopark' gerginliği
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti