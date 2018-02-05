CHP PM üyeleri belli oldu! İşte listeyi delenler ve çizilenler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36. Olağan Kurultayı tamamlandı. Parti Meclisi'nin yeni üyeleri belirlendi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu anahtar listesini büyük oranda korudu.

CİNSİYET VE KADIN KOTASI UYGULANDIKTAN SONRA KESİN LİSTE DUYURULACAK



Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından parti tüzüğündeki "cinsiyet ve gençlik kotası" uygulanarak, kesin sonuçlar daha sonra duyurulacak.



CHP'nin 36'ıncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için oy verme işlemi tamamlandı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu anahtar listesini büyük oranda korudu. Kurultay'ın ikinci gününde mesai 21 saat sürdü.

CHP’nin 36. Olağan Büyük Kurultayı’nda 52 kişilik Parti Meclisi (PM), 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve 8 kişilik Bilim Yüksek Kültür Platformu (BYKP) için seçime gidildi. 686 Sayılı KHK’yla ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nde yer aldığı için görevden uzaklaştırılan Marmara Üniversitesi Siyaset Tarihi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın’a BYKP listesinde yer verildi. Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde sürpriz, emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz oldu.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından parti tüzüğündeki "cinsiyet ve gençlik kotası" uygulanarak, kesin sonuçlar daha sonra duyurulacak.

LİSTEDE 7 İSİM ÇİZİLDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, anahtar listesini büyük oranda korudu. Kılıçdaroğlu toplamda 7 fire verdi. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde şu isimler seçilemedi: Ekrem Kerem Oktay, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz, Ali Hikmet Akıllı, Mehmet Bekaroğlu, Celal Çelik, Sezgin Tanrıkulu.

LİSTEYİ DELENLER

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delen isimler ise, Necati Yılmaz, Gökhan Günaydın, Tuncay Özkan, Haluk Pekşen, Ali Şeker, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer oldu.

En büyük destek Haluk Koç'a

CHP'li delegeler en büyük desteği 692 oyla Haluk Koç'a verdi. 683 oy alan Selin Sayek Böke ikinci Yıldırım Kaya da 625 oyla üçüncü oldu. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde olmadığı halde en yüksek oyun 428 ile Necati Yılmaz aldı.

Parti Meclisi'nin kalan sekiz üyesi ise Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'ndan seçildi. 12 adayın yarışında Lale Karabıyık 931 ile en çok oyu aldı. İkinci sırada eski MYK üyesi Burhan Şenatalar, üçüncü sırada ise Prof. Yunus Emre yer aldı.

BYKP listesinden Parti Meclisine giren isimler, Lale karabıyık, Burhan Şenatalar, Yunus Emre, Sibel Özdemir, Ayşe Eser Danışoğlu, Yüksel Taşkın, Fethi Açıkel ve Zeki Kılıçaslan oldu.

Bu isimlerle birlikte Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ni neredeyse yarı yarıya yenilemiş oldu.

İŞTE O İSİMLER:

PM ÜYELERİ

PM üyeliğine Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği 12 isim arasından seçilen 8 üye şöyle: Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu ve Doç. Dr. Yunus Emre.

488 kişinin aday olduğu PM üyeliğine seçilen 52 kişinin ismi ise şöyle: Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli, Müslüm Sarı, Haluk Pekşen, Gökhan Günaydın, Tuncay Özkan, Necati Yılmaz, Gaye Usluer, Ali Şeker, Erdal Aksünger,Eren Erdem, Gülçin Timur ve İlhan Cihaner.

YEDEK ÜYELERİ

108 kişinin aday olduğu YDK üyeliğine seçilen 15 kişinin ismi de şu şekilde: Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Uğur Bayraktutan, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Süleyman Bülbül ve Banu Gençkan.