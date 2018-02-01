CHP PM listesini basabilecek matbaa aranıyor

CHP Kurultayı’na 2 gün kaldı. Muhalefetin genel başkanlık için 3'üncü tur hesabı yaptığı kurultayda, Parti Meclisi’ne rekor başvuru da espri konusu oldu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Bizim listeyi basabilecek matbaa bulabilecek miyiz?” dedi.

Nergis Demirkaya/ Gazete Duvar- CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı için geri sayım başladı. 3-4 Şubat’ta gerçekleştirilecek Kurultay, Parti Meclisi (PM) üyeliği aday sayısı ile rekora koşuyor. Bu durum Kurultay öncesi yapılan son MYK toplantısında da espri konusu oldu.

Hafta sonu yapılacak Kurultay öncesi CHP MYK son kez toplandı. Edinilen bilgiye göre, Kurultay ile ilgili hazırlıkların ele alındığı toplantı “Veda toplantısı” havasında geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Grup Başkanvekilleri dahil toplam 17 kişiden oluşan A takımına tek tek bu süreçte öne çıkan çalışmalarını hatırlatarak teşekkür etti.

PUSULAYI BASACAK MATBAA ARANIYOR

Toplantıda yeni MYK üyelerinin içinden seçileceği PM için yapılan rekor adaylık başvurusu da gündeme geldi. Toplam 60 kişiden oluşan PM üyeliği için 800’ün üzerinde aday bulunması CHP tarihinin rekoru olarak değerlendirildi. Son Kurultay’da 60 kişilik listeye girmek için 500’e yakın kişi başvurmuş, çarşaf liste olması dolayısıyla hazırlanan oy pusulasının uzunluğu 1 metreyi bulmuştu. Bu Kurultay’da da seçimlerin çarşaf listeyle kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda oy pusulasının boyutu daha da büyüyecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu, PM’ye dönük yoğun ilgiyi “çalışma heyecanı ve şevki” olarak yorumlarken daha da büyüyecek oy pusulası için “Bizim listeyi basacak matbaa bulabilecek miyiz?” esprisi yaptı. Toplantının sonunda MYK üyeleriyle fotoğraf çektirildi.

ANAHTAR LİSTE MUAMMASI

Kurultay için geri sayım başlarken Parti Meclisi seçimiyle ilgili kulisler de hareketlendi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, PM için 52 kişilik bir anahtar liste ile Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu için de 12 kişilik liste olmak üzere toplam 64 kişilik liste hazırlayacak. CHP liderinin listesinde kimin olacağı merak konusu. Kulislerde mevcut PM üyelerinin büyük kısmının değişeceği konuşuluyor. PM üyesi milletvekili sayısının düşürülmesi, seçim süreçleri gözetilerek milletvekili çıkarılamayan illeri temsilen PM üyesi belirlenmesi beklentisi yüksek.



LİDERLİK SEÇİMİNDE 3. TUR HESABI

CHP Tüzüğüne göre genel başkan üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. Bu durumda genel başkan seçilmek için 1266 delegenin 634’ünün oyunun alınması gerekiyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday genel başkan seçiliyor. Genel Başkan adaylığı için gerekli imzayı topladığını açıklayan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ekibinin seçimin 3. tura kalması için çalıştığı, bu başarılırsa genel başkanlık şansının daha da yükseleceği yorumları yapılıyor. Birçok partiliye göre ise bu çok mümkün değil. İnce’nin 2014 yılındaki Kurultay’da aldığı 415 oyun da altında kalacağı iddia ediliyor.

BERBEROĞLU LİSTEDE YER ALACAK MI?

Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun Parti Meclisi’ne alınması gündeme geldi. Ancak Berberoğlu’nun durumunun belirsizliğine dikkat çekerek bu öneriyi kabul etmediği öğrenildi. Berberoğlu’nun tutukluluğuna dikkat çekmek için Kurultay’da adına temsili oy kullanılması planı yapılıyor.