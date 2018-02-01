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01.02.2018 10:30

CHP: O kitaplar Meclis'ten çıkartılsın

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CHP: O kitaplar Meclis'ten çıkartılsın
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kamuoyunda Atatürk'e ettikleri hakaretle tanınan bazı yazarların kitaplarının Meclis'te bulunmasına tepki göstererek TBMM'ye bir soru önergesi sundu.

CHP'li İlgezdi'nin Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesi şöyle;

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Gazi Meclis’te, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret eden, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı küçümseyen, Kuvay-ı Milliye’yi hor gören yayınların olması düşünce ve ifade özgürlüğü ile değil ancak CUMHURİYET karşıtlığı ile açıklanabilir.

Mustafa Armağan’a ait 197 adet,

Kadir Mısıroğlu’na ait 63 adet,

Süleyman Yeşilyurt’a ait 12 adet, 

Yavuz Bahadıroğlu’na ait 79 adet olmak üzere toplam 251 kitabın Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi’nde bulunması kabul edilemez. 

Bu bağlamda,

1.    Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Ulusal Kurtuluş Savaşı’na ve Cumhuriyet’e düşmanlık eden bu şahıslara ait kitaplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi’nde yer almasına neden izin verilmektedir? 

2.    Türkiye Büyük Millet Meclis Kütüphanesi’nde yer alacak kitaplara, bir komisyon mu karar veriyor yoksa kitaplar kontrol dahi edilmeden mi raflarda yerini almaktadır? Eğer komisyon kontrolünden geçiyorsa Atatürk ve Cumhuriyet’e hakaret eden bu kişilerin kitaplarına neden izin verilmiştir?

3.    Bu kitapların Meclis Kütüphanesi’nde yer almasından rahatsız oluyor musunuz?

4.    Kadir Mısıroğlu ve Yavuz Bahadıroğlu gibi isimlerin kitaplarının da yer aldığı kitapların birçok ildeki okul ve kütüphanelerden toplatılmasına karar verildiği basında yer almıştır. Önerge gerekçesinde ismi geçen kişilere ait toplam 251 kitabın Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi’nden çıkarılması için talimat vermeyi düşünüyor musunuz? Yoksa Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret eden bu kişilere ait kitapların raflarda kalmasına göz yummaya devam mı edeceksiniz?

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