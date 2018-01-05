CHP Milletvekili tek tek açıkladı: CHP'li belediyeler neden hedefte?

Halk TV’de ekranlara gelen Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' programında CHP Milletvekili Melike Basmacı, son günlerde CHP'li belediyelere yapılan operasyonu değerlendirdi.

CHP'li belediyelere yapılan operasyonların nedenlerini anlatan CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, AKP'nin kendi belediye başkanlarının suçunu örtmek için CHP'li belediyelere operasyon yapıldığını söyledi. Basmacı, “Bugün tüm dünya ülkemizden bahsediyor. Ama nasıl bahsediyor? Bütün dünyada rüşvetle anılıyoruz. Demokratik olmayan, gazetecilerin, milletvekillerinin içeride olduğu, kimsenin başını kaldıramadığı, kaldırıldığında ya FETÖ’cü ya da başka şekilde tanımsız ifadelerle tanımlandırıldığı bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir süreçte kendi belediye başkanlarının günahlarını örtmek için bizimkileri suçlaması çok normal. O kadar enteresan ki, sanki AKP’de hiç FETÖ’cü yok, bütün FETÖ’cüler, bütün PKK’cılar, IŞİD’ciler hepsi Cumhuriyet Halk Partisi’nde” ifadelerini kullandı.

halktv