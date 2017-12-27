CHP Milletvekili: İbiş Bylock kullanıcısı mıdır?

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in oğlunun aynı üniversiteye kontenjan arttırılarak yatay geçiş yapmasını CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Meclis gündemine taşıdı. Üniversite Rektörlüğü de yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in oğlunun yatay geçiş kadrosu attırarak üniversiteye almasını Meclis gündemine taşıdı. Biçer, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, YÖK’ün konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıp başlatmadığını sordu.

İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYEN LİSANSA ALINMAMIŞTI

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in de içinde bulunduğu üniversite senatosu 4 olan yatay geçiş kontenjanını 8’e çıkardı. Rektör İbiş’in Başkent Tıp Fakültesi 3. sınıfta okuyan oğlu Can İbiş, 6. sıradan Ankara Tıp Fakültesi’ne geçiş yaptı. Konuyu Meclis’e taşıyan Biçer, Rektör İbiş’in aynı üniversiteden ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter’i yönetmelik değişikliğiyle üniversiteye kabul etmediğini hatırlatarak, bu konuda da bir incelemenin olup olmadığının açıklanmasını istedi.

Yiğiter’in üniversiteye alınmayıp, Rektör İbiş’in oğlunun üniversiteye alınması yetkisinin incelenmesi gerektiğini ifade eden Biçer, şunları sordu:

‘İBİŞ BYLOCK KULLANICISI MIDIR?’

“Kamuoyuna yansıyan haberlerde Erkan İbiş’in Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilmiştir. İbiş Bylock kullanıcısı mıdır? Bylock listelerinde adı geçen kaç üniversite rektörü bulunmaktadır?”

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DE AÇIKLAMA YAPTI

Rektör Erkan İbiş’in oğlunun kontenjan arttırılarak yatay geçiş yaptığı iddialarının üzerine Ankara Üniversitesi Rektörlüğü de açıklama yaptı. Tıp Fakültesi yönetim kurulunun 25 Mayıs 2017’de aldığı kararla ‘ilave kontenjan’ arttırımına gidildiği belirtilen açıklamada usulsüzlük iddiaları yalanlandı. Açıklamada, İbiş’in oğlunun tüm aşamaları başarıyla geçtiği önceki eğitimini de burslu olarak gördüğü belirtildi. (DUVAR)

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