CHP: Millet olarak arkasındayız

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında "Bu harekata desteğimiz tamdır. Allah milletimize, askerimize yardımcı olsun. Harekatın hedefine ulaşıp Mehmetçik'in burnu kanamadan ülkemize dönemesini arzu ediyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı" açıklamasında bulundu.

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Bülent Tezcan'ın açıklamalarından satır başları:



"Zeytin Dalı' Harekatı atılması gereken bir adımdı. Doğru bir harekattır. Ama diplomasiyi masadan kaldırmak demek siyasi çözümü unutmak ve yok etmek demektir. Bu uzun süreli bir çözümsüzlüğe teslim olmak demektir. Her ikisini birlikte yürütmemize hiçbir engel yoktur. Bu harekata desteğimiz tamdır. Allah milletimize, askerimize yardımcı olsun. Bahçeli konuyu iç siyaset malzemesi haline getirmesin"

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