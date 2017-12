CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ece Üner'in sunduğu 'Enine Boyuna' programına konuk oldu.

ABD ile vize krizi

Krizin aşılması güzel bir olay. Biz bütün ülkelerle aramızın iyi olmasını isteriz. Türkiye hem kendi ülkesinde hem dışarıda barışı, demokrasiyi savunan bir ülke olmalı.

Türkiye'nin yaptığı açıklama ile ABD'nin yaptığı açıklama arasında çelişkiler var. Türk büyükelçiliği biz hiç kimseye güven vermedik diyor. Neden iki taraf aynı metin üzerinden ortak açıklama yapmıyor? Şimdi kime inanacağız? Elbette kendi büyükelçiliğimize inanacağız ama iki devletin yayınladığı açıklama birbiriyle çelişiyor.

Bylock tahliyeleri

Bu devletin kurumlarının sağlıklı çalışmadığını gösteriyor. Bu kadar kişi boşu boşuna mı hapiste kaldı? Bunun hesabını vermeniz lazım. Masum insanları suçladılar, yeri geldi bizler de suçladık... Sonra FETÖcü olmadığı ortaya çıktı. Bu kişinin aile hayatını, onurunu bozduk. Birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Neden bu kadar geç kalındı? 17 ay geçti aradan...

AKP'nin içinde Bylock kullananlar var dedim, var mı? Evet var. Bunu elinde belgesi olan kurumların açıklaması lazım. Elinde liste olan kurum, kişilerin isimlerini seçerek değil, listenin tamamını göndermeli. Şu an elbette Bylock kullananlar var, biliyoruz.

Bu hükümetin yetkilileri ellerindeki bütün Bylock listelerini gizlemeden kamuoyuna açıklasın.

KHK ile gelen sivillere ceza muafiyeti

Biz anayasa mahkemesine başvurduk. Anayasaya uygun mudur, hukuka uygun mudur baksınlar, kararlarını versinler. Binali Bey bizim başvurumuza ulaşamıyorsa söylesin, biz kendisine gönderelim.

Vatandaş direnme hakkını kullandı. Ben bunu dile getirdiğimde en çok AKP kanadından eleştiri aldım. Demokrasi direnme hakkıdır. 15 Temmuz darbe girişimine karşı, halk direnme hakkını kullandı. Direnme hakkını kullananlar hiçbir zaman yargılanamaz. Bu onların en temel hakkıdır. Demokrasinin yok edilmesi karşısında başka yapılacak bir şey yoksa direnme hakkı kaçınılmazdır. Kimse direnme hakkını kullananlara karşı sen suçlusun diyemez.

Sorun şurda: Köprüde askerler linç edildi... Rütbesiz bir askerin günahı nedir? Hepimiz askerliğin kurallarını biliyoruz. Eğer komutanın emrini tartışmaya açarsanız, askerliğiniz bitmiş demektir. Ben 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Saray'a gittim. Açıkca şunu söyledim: "Bunun soruşturulması lazım, bu doğru değil." Fakat bu açıklama o linç girişimine af getiriyor.

Bu verilen dokunulmazlık, milletvekilliği dokunulmazlığından daha güçlü. Milletvekilleri için 5 sene, bu KHK'ya göre ömür boyu dokunulmazlık. Devlet şiddeti bir başkasına teslim edemez. Köprüde linç gerçekleştirilirken, polisler askerin linç edilmemesi için çaba gösterdi. Çünkü polisler hukuk devletinin yanındaydı.

Bu ağır tabloyu gündeme getiren Anayasa Mahkemesi'dir. Şu anda Türkiye'de Anayasa uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi'ne 121. maddesini hatırlatmak isterim. Milli eğitimin, kış lastiğinin, taşeronun OHAL ile ne ilgisi var. Şu anda Türkiye'de anayasa uygulanmamaktadır. Şu anda bir KHK ile Anayasa Mahkemesi kapanabilir. Anayasa Mahkemesi'ne tarihi fırsat sunuyoruz. Parlamento yetkileri askıya alınmıştır, geçmişte nasıl yanlışa saptıysanız şimdi size doğruya sapma fırsatı veriyoruz. Oturun konuşun, bu karardan dönün.

Bu Anayasa Mahkemesi bizim bildiğimiz türden bir Anayasa Mahkemesi değildir. Anayasa Mahkemesi'nin görevi değiştirilemez kanunları korumaktır. Bu kanunları koruyamıyorsa Anayasa Mahkemesi değildir.

Biz meclisin üstünlüğünü korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. KHK'lar ile Türkiye yönetilmeye kalkılıyor. Buna karşı çıkması gereken kim? Meclis başkanı.

İlk gün OHAL'e karşı çıktık. 4 Parti darbe girişimine karşı çıktı. Siz FETÖ ile mücadele edecekseniz, el birliğiyle yapalım. Ama FETÖ ile mücadele adı altında muhalefet ile mücadele edeceğim, ben ne dersem o olacak denirse Türkiye bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır. Biz parlamentoda sabaha kadar gereken mücadeleyi veriyoruz, yeri geliyor kavga ediyoruz. İç tüzüğün bize verdiği bütün hakları koruyoruz. Gönül isterdi ki bu mücadele sadece CHP'nin görevi olmasın. AKP'nin içinde de rahatsızlık var, biz bunu biliyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada onların da özgür iradeleri baskı altında.

FETÖ-CHP ilişkisi

Ben hayatımda Fethullah Gülen'le bir arada olmadım, tanımıyorum. Kendileri içli dışlıydılar. Devletin parasına bile FETÖ'nün damgasını vurdurdular. Bu kadar yüzsüzlük olur mu? Bir devletin kozmik odasını terör örgütüne kim açtı? Devletin bütün sırlarını terör örgütüne açtılar.

Milletvekilleri suçsuz yere yatıyorlar, bunların haklarını kim savunacak? Savunma diyorlar, sen sadece bizi alkışla... "FETÖ ile mücadele ediyoruz, siz engel oluyorsunuz" diyemezler, biz hangi terör örgütüyle mücadele ediyorsanız destek oluruz. Ama hukuk şartları altında. Kimin FETÖ'ye mensup olduğunu onlar biliyor. "Hocaefendi" diyenler biliyor. Şimdi kalkıyorlar bizi suçluyorlar, akıl tutulması resmen. Bu kadar yüzsüzlüğü ben hayatımda görmedim.

Enis Berberoğlu hakkında...

O kararı veren hakim kimse kusura bakmasın hakim değildir, Enis Berberoğlu orada 'siyasi rehin'dir. Alt mahkeme Anayasa Mahkemesi kararına direniyor. Ne devlet sırlarından söz ediyorlar, dünyada bilmeyen mi var? İnternet sitelerinde yayınlandı bu. Hakim bilmiyor mu? Biliyor, siyasi otoriteden emir almış.

Neden tek tip kıyafet? Siz aşağılayacı bir düzenlemeyi getiriyorsunuz. Siyasetin mahkum ettiği kişilere, hakimlerin değil, ben bu elbiseyi giydireceğim. Bu kişilerin onuru yok mu ailesi yok mu? Yarın beraat ederse ne olacak? O fotoğraflar çıkacak gazeteye... Oturup insan haklarına, evrensel hukuka bakması lazım. Türkiye'yi dünyaya rezil etme hakları yoktur. Türkiye KHK'lar ile yönetiliyor. Her türlü güç bir kişinin elindedir, keyfine göre kullanıyor. Hitler'in meşhur bir danışması vardı, yargıçlara şunu söylerdi: "Karar verirken Hitler'i düşünün, ona göre karar verin." Türkiye şu an bu durumdadır. Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yoktur.

Ahmet Şık hakkında...

Hükümeti eleştiriyor diye içeride. Savunma hakkını kısıtladı hakim. Savunma hakkı en kutsal haktır. Savunmasını siyasi yapıyor diye değil, savunma iktidarın hoşuna gitmiyor diye kısıtlandı. Siz savunmasına bile tahammül edemiyorsunuz.

Dış Politika

Şu anda herkesle kavgalıyız. "Biz herkesle kavga edeceğiz" diyorlar. Faturayı bu ülkenin vatandaşı ödüyor. Rus uçağını düşürdüler. Davutoğlu ile Erdoğan yarıştı "Ben talimatı verdim" diye. Sonra ortalık yatıştı dediler FETÖ talimatı verdi. Siz barıştınız da biz karşı mı çıktık? Hayır, tam tersine size her türlü desteği veririz dedik. Bizi dünyadaki diğer uluslarla karşı karşıya getirmeyin dedik. Almanya ile kavga ettiler. Zararı kim gördü? Almanya'daki vatandaşlarımız gördü. 2. sınıf vatandaş konumuna düştüler orada.

Zarrab Davası

Zarrab'ın bu ülkede bakanlara rüşvet verdiği belli mi? Belli. Kanıtı var mı? Var. Orada Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden avukat rüşveti verdiklerini kabul etti. Ben ne söyledim? Gelin bu davayı tekrar açalım, bu 3 bakanı gönderelim yüce divana, kendi ülkemizde yargılamamızı yapalım. Bu dosyayı açmak Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu korur. Biz rüşvet alan bakanı yargıladık deriz. Hangi devlet buna yaptırım uygulayabilir? Hangi devlet bizi suçlayabilir? Hırsızın teki ayakkabı kutusuna dolarları saklamış, yakalanmış, siz parayı iade ediyorsunuz. Avukat ABD konuştu, rüşvet verdik dedi, daha ne desin...

ABD'deki davanın rüşvetle ilgisi yok, onların derdi İran'a uygulanan yaptırımın delinmesi. Ben bu konuda bir eleştiri getirdim mi? Hayır. Zarrab'ı eleştirdim.

Erdoğan Rıza Sarraf benim babamın oğlu değil, ama bu ülkenin vatandaşı dedi. Erdoğan neden Zarrab'ın hukukunu koruyor da linç edilen vatandaşı korumuyor? O asker bu ülkenin vatandaşı değil mi? Onun hakkını savunuyorsun da bir şarlatanın, hırsızın, rüşvetçinin hakkını savunuyor. Ben bunları söyleyince kan beyinlerine sıçrıyor. Ben sizi dünyaya rezil etmiyorum. Siz zaten rezil oldunuz.

Rıza Sarraf dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti bir tazminata mahkum edilirse, bütçeden tek bir kuruş ödenmemesi lazım. Gideceksin o parayı sahtekarlardan alacaksın. 3 bakanın aldığı 8,5 milyar dolar rüşvet var. O parayı bulsunlar ödesinler. Benim halkımın vergisini neden ödeyecekler? Benim vatandaşım elektriği yaktığı andan itibaren 4 çeşit vergi ödüyor. Rıza Sarraf'ın hakkını korumak için mi o vergiyi ödüyor?

3 Bakan Türkiye'de yargılansın, itirafçı olurlar. Yargılanmamalarını istemelerinin tek nedeni itirafçı olacak olmaları. Bir hukuk devletine düşen rüşvet olaylarının üzerine yürümek, fakir fukaranın hakkını korumak.

Man Adası Belgeleri

Ben belgeleri açıkladım, banka dekontları var mı? Var. Hangisi sahte? Suç duyurusunda bulunacağız. O belgelerin arkasını bırakmayacağız. Şirket satışı dedi. Hangi şirketin satışı bu? Hala cevap yok. Ben kimseyi haksız yere suçlamıyorum. Elimdeki belgeyi doğrulatmadan konuşmuyorum. Gitsin, Halk Bankası burada. Gitsin bankanın genel müdürüne sorsun. Bu belgeleri asla yok edemezler. Bu belgeler artık uluslararası bankacılık sisteminin içine girdi. Ben tekrar soruyorum, o sattığınız şirket hangi şirket?

Bugün Türkiye'de binlerce yoksulumuz, işsizimiz var. Herkes vergi öderken, bunlar vergi ödememek için yurtdışında tezgah kuruyorlar. Ben bu ülkedeki vatandaşlarımız için bunları sormak zorundayım. Vatandaşa diyorsun git dövizini bozdur, vergini öde. Git sen de öde. Ben Man Adası'nda şirket kursaydım bugün Türkiye'de yer gök inlemişti. 11 yıldır kimin akrabaları Türkiye'de vergi ödememek için yurtdışında şirket kuruyor? Şirketin sermayesi 1 sterlin. 1 sterlinlik şirket 15 milyar doları nasıl kazandı? Biz bunları soracağız, suç duyurusunda da bulunacağız. Bu kara paranın aklanmasıdır. Biz bu belgelerin takipçisi olacağız.

(Bu belgeler size ABD'den, batıdan mı servis edildi?)

Ne Batısı, ne ABD'si...

Kızının evi konusunda...

Sadece benim değil, benim yakınlarımın bütün mal varlığını araştırın dedim. Eğer Man Adalarında şirket kurduysak gelin araştırın dedik. Devletin bütün imkanları sizin elinizde. Bizim gizlenecek, saklanacak bir şeyimiz yok. Hatamız olabilir, yanlışımız olabilir.

Battal İlgezdi hakkında...

Belediyeler zaten denetleniyor. Devletin tepesinde oturan zat "daha neler olacak" diyor. Sen Türkiye'yi mi yönetiyorsun? Bu devleti yönetmek değil? Devleti nasıl krize sokarım arayışı... Zaten bizim belediyelerimiz denetleniyor. Oraya bir müfettiş gider, bir dosya ister bizim belediyemiz vermezse ben bunun hesabını bizim belediyemize sorarım. Hakkında iddia olmayan belediye başkanı mı var? Bu insanların dokunulmazlıkları yok ki. Bütün belgeler verildiği halde neden açığa alınıyor?

Man Adası olayını nasıl gölgeyebilirim arayışından yola çıkılarak yapılan bir operasyondur bu.

Banka hesaplarından, dolaplarına kadar her şeyi sorgulandı, sonunda bir şey yoktur denildi. İktidar kanadının belediye meclis üyeleri ihbar ediyorlar, müfettişler geliyor bakıyor, bir şey yoktur diyorlar. Siz her seferinde acaba buradan bize ekmek çıkar mı peşindesiniz.

İYİ PARTİ'ye oy gidiyor iddiaları

Daha seçime çok var. Belediye başkanlarını zorla istifa ettirdiler. Bu doğru değil. Şantajla istifa ettiriliyor. Gelin burada seçim yapalım başkanı halk seçsin. Siz hangi gerekçeyle belediye başkanını şantajla istifa ettiriyorsun. Halk gelsin kendi belediye başkanını seçsin.

Bunlar milliyetçilerse en azından Yunan Savunma Bakanı'na cevap vermeleri gerekirdi. Sen dünya lideriyim diyorsun. Bu konu hakkında hiç bir şey demiyorsun. Bu Ege Adaları Yunanistan tarfından işgal ediliyor. Zarrab ve bu konu hakkında hiç bir şey demiyor.

CHP'nin 2019 planı

CHP iktidarında çok güzel şeyler yapacağız. Tüm taşeronlara kadro vereceğiz. Aday olabilirim. Yeri ve zamanı gelir, araştırmalar yapılır ve karar verilir.

CHP ve ittifak senaryoları

O süreç sağ sol süreci değil. O iki yönli bir süreç. Demokrasiden yana olanlar, otoriterden yana olanlar. Demokrasiden yana kim varsa o paydada buluşacağız. Dolayısıyla toplum ikiye ayrılacak. Demokrasiden yana olanların en az yüzde 60'ı sağlaması lazım.

Ülkücüler ve milliyetçiler demokrasiye aykırı değil. Bu partinin ötesinde bir olaydır. Seçmen partide kemikleşmeyi aşacak.

Türkiye'ye demokrasiyi kim getirecekse başımın üstünde yeri var

Partiler arasında ittifak olmaz, kanuna aykırı. İttifak belli bir düşünce çerçevesinde olur. Bir ülkenin üniversiteleri konuşmuyorsa o ülkede kalkınmayı bekleyemezsiniz. Kim demokrasiyi savunuyorsa koşulsuz destek veririz. Türkiye'ye demokrasiyi kim getirecekse başımın üstünde yeri var. Türkiye'de erken seçime bir kişi karar verecek, neden kandırıyoruz birbirimizi?

Demokrasi hızla zemin kaybediyor. Yargı bağımsızlığı gitti. FETÖ yöntemi ile onun yaptığı operasyonun benzerini KHK ile yapıyorlar. Bizden bir partili 'Ben ne olacağım?' diyorsa derhal partiden istifa etmeli. 'Biz ne olacağız' diyorsa başımın üstünde yeri var. Türkiye bu kadar zor koşullar altındayken ben ne olacağım diye siyaset yapıyorsa, ayrılsın derhal.

Kurultayda tek aday mı olacaksınız?

Bilmiyorum demokrasi var bizde. Biz koltuklara mahkum değiliz. Huzursuzluk varsa sorumlusu hükümettir. Onlar baskı uyguladıkça ben itiraz ediyorum.

2018'de asgari ücret 2000 lira olmalı

2018 ülkemiz için çok önemli. 2018'de hepimiz mutlu bir güne uyanmak isteriz. Bu ülkede 15 yılda yoksulluk bitmediyse bu kabahat birilerinindir. Her evde tencerelerin kaynaması ortak arzumuz olmalı. 4 yıl içinde bunların tamamı gerçekleşebilir. 2018'de asgari ücret 2000 lira olmalı. Nereden çıktı diyorlar. 2000 lira büyük bir para değil. Bunun büyük kısmı yeni vergiye gidecek. 2000 net para alınca bu insan bereket versin diyecek. Bu dilekler ile bütün vatandaşlarımın yeni yılını kutluyorum.