CHP Kurultayı'nı yönetecek Divan Başkanı belli oldu

GERÇEK GÜNDEM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın açılışını yaptı.
Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında CHP kurultayını yönetecek ismi delegelerin oylamalarına sundu.
YILMAZ BÜYÜKERŞEN DİVAN BAŞKANI SEÇİLDİ
Kılıçdaroğlu, "36. Olağan Divanı'na Sayın Yılmaz Büyükerşen öneriliyor. Sayın Yılmaz Büyükerşen'i 36. Olağan Divanımızı yönetmek üzere oylamanıza sunuyorum, Oy birliği ile kabul edildi. " ifadesini kullandı.
Yılmaz Büyükerşen
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