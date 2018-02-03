  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 1 °C
04.02.2018 04:15

CHP Kurultayı'nda Genel Başkan adayları oylarını kullandı

»
CHP Kurultayı'nda Genel Başkan adayları oylarını kullandı
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayları oylarını kullandı.

CHP Olağan Genel Kurulunda oy verme işlemi sona erdi, sayım işlemine geçildi.
Görevliler tarafından 76 kabin ve 25 sandık yerleştirildi.

Daha sonra bin 226 kurultay delegesi bulunan CHP'de oy verme işlemine geçildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yarışacağı seçimlerde, adaylar tüzük gereği genel başkan seçilebilmek için mevcut delegenin yarıdan bir fazlasının oyunu almaya çalışacak. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda oyunu kullandı. 

 

ksk.jpg


fotountitled-2-001.jpg

 

CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı devam ediyor. CHP Genel Başkanı adayı Muharrem İnce 4 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

chpli-ince.jpg

23-011.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Zeybekci: 1-2 güne roket atmaları kesilir03 Şubat 2018 Cumartesi 19:30
  • CHP 36. Olağan Kurultay Sonuç Bildirgesi yayımlandı03 Şubat 2018 Cumartesi 19:17
  • İnce: Kimsenin lütfuna ihtiyacım yok03 Şubat 2018 Cumartesi 18:27
  • Başkanlık Divanı Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylığını duyurdu03 Şubat 2018 Cumartesi 18:09
  • CHP'de kurultay heyecanı! İşte dakika dakika gelişmeler03 Şubat 2018 Cumartesi 18:08
  • Meral Akşener'den çok sert çıkış: Yüreğin yetiyorsa...03 Şubat 2018 Cumartesi 17:41
  • 'Mükerrer oy' tartışmasında gelişme! İnce'nin adaylığı konusu netleşti03 Şubat 2018 Cumartesi 17:08
  • Meral Akşener memleketinde esnafı ziyaret etti03 Şubat 2018 Cumartesi 16:40
  • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan YENİ KARELER03 Şubat 2018 Cumartesi 15:34
  • İnce'den flaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!03 Şubat 2018 Cumartesi 15:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti