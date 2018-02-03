CHP Kurultayı'nda Genel Başkan adayları oylarını kullandı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayları oylarını kullandı.

CHP Olağan Genel Kurulunda oy verme işlemi sona erdi, sayım işlemine geçildi.

Görevliler tarafından 76 kabin ve 25 sandık yerleştirildi.

Daha sonra bin 226 kurultay delegesi bulunan CHP'de oy verme işlemine geçildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yarışacağı seçimlerde, adaylar tüzük gereği genel başkan seçilebilmek için mevcut delegenin yarıdan bir fazlasının oyunu almaya çalışacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda oyunu kullandı.





CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı devam ediyor. CHP Genel Başkanı adayı Muharrem İnce 4 numaralı sandıkta oyunu kullandı.