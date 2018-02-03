CHP kurultayında Erdoğan sürprizi

CHP Kurultay salonunda, ekranda birden bire hiç beklenmedik bir kişi çıktı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

ZEYNEP GÜRCANLI - SÖZCÜ - CHP’nin 36. Kurultayında dev ekrana, Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın ‘eyyy Kılıçdaroğlu’ seslenişleri yansıtıldı.

Ardından ise Türkiye'nin eğitim, tarım, sağlık konusunda dünya sıralamalarında düştüğü son sıralara tek tek sayıldı. Ekrana Erdoğan ve Yıldırım”ın ‘eyy Kılıçdaroğlu’ seslenişleri arasında yansıtılan en vurucu sloganlardan biri de “geçmediğimiz köprülere para ödüyoruz” oldu.