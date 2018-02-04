CHP Kurultay'ında 2. gün: İşte TÜM GELİŞMELER

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa seçildiği CHP 36. Olağan Kurutay'ın 2'inci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak.

CHP’de dün yapılan Genel Başkanlık seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçilmesinin ardından, parti içi asıl yarış bugün yaşanıyor.

60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 13 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için 488'i bireysel 12'si genel başkan listesinde olmak üzere 500 aday yarışıyor. 60 kişilik PM'nin 52 kişilik kontenjanı için 488 kişi, 8 kişilik 'lider kontejanı' için ise Kılıçdaroğlu'nun önerdiği 12 kişiden 8'si seçilecek. Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner'in başını çektiği "Sol Cesaret" grubunun listesi ile Muharrem İnce cephesinin oluşturduğu 'Umudum' grubunun listeleri belli oldu.

Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleşen CHP 36. Olağan Kurultayının ikinci gününde PM üyeliği ve YDK üyeleri seçiliyor. Seçim öncesi spor salonun içerisi adayların pankartları ile donatıldı. Ayrıca adaylar salon içerisine stant kurarak afiş ve broşürlerini dağıttı. Bin 266 delegenin oy kullanması beklenen seçimde PM üyeliği için 488, YDK üyeliği için ise 108 kişi başvuruda bulundu.

CHP kurultayında PM ve YDK için oy verme işlemi başladı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için oy verme işlemi başladı.

Seçimde 52 PM üyesi doğrudan delegeler tarafından, 8 isim de Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilecek ve doğrudan PM'ye girecek. 15 kişilik YDK üyelikleri için de oy kullanılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anahtar Listesi belli oldu



BÖKE VE CİHANER GRUBU

Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner’in başını çektiği “Sol Cesaret” grubu da CHP Genel Merkezi’nin hazırladığı listeye karşı olarak kendi Parti Meclisi aday listesini açıkladı. Listede Böke ve Cihaner’in yanısıra Ali Özgündüz, Zeynep Altıok, Gaye Usluer gibi isimler de bulunuyor.

İşte 52 kişilik “Sol Cesaret” grubunun listesi;

PM LİSTESİ: Altan İnanç, Niyazi Nefi Kara, Gülizar Biçer Karaca, Yavuz Karan, Filiz Katırcıoğlu, Burcu Kara, Nihat Matkap, Seyfi Oktay, Gülseren Onanç, Ali Özcan, Suat Özçağdaş, Şadi Özdemir, Ali Özgündüz, Nil Özveren Aşkın, Birol Sağlam, Necdet Saraç, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Şenal Sarıhan, Yaşar Seyman, Zeliha Aksaz Şahbaz, Ömer Şan, Ali Şeker, Derya Şentürk, Sabri Temel, Halit Toraman, Mehmet Tüm, Bünyamin Uçar, Gaye Usluer, İdris Yıldız, Mehmet Yula, Candan Yüceer, Onursal Adıgüzel, Zeynep Altıok, İnan Aras, Aziz Aydınlık, Özcan Şükrü Baripoğlu, Erhan Baydar, Mete Barış Beştepe, Tur Yıldız Biçer, Nevaf Bilek, Hüsnü Bozkurt, İlhan Cihaner, Erme Çam, Mehmet Şerif Doğru, Senai Gedik, Gökçe Gökçen, Muharrem Erkek, Mehmet Zeki Gündüz, Bahar Gürsu, Turan Hançerli,

Erdal Işık.



MUHARREM İNCE’NİN ‘UMUDUN GRUBU’ LİSTESİ

Muharrem İnce cephesinin ön planda olduğu Umudun Grubu listesi şekilde oluştu.

PARTİ MECLİSİ LİSTESİ: Gamze İlgezdi, Hacı Hüseyin Kılıç, Şaban Koludra, Metin Koparan, Devrim Kök, Emre Köprülü, Ali Kemal Kumkumoğlu, Ömer Kurtaş, Özgür Küçükşahin, Rıfat Turumtay Nalbantoğlu, Mazlum Nurlu, Durdu Özbolat, Tanju Özcan, Özcan Özel, Tuncay Özkan, Reşat Şahin Öztürk, Birol Sağlam, Yaşar Seyman, Saim Sezen, Hüsnü Süslü, Deniz Şahin, Vedat Şenol, Bülent Ecevit Tatlıdil, Halit Toraman, Şerafettin Turpçu, Bünyamin Uçar, Veysi Uyanık, Mert Ünlü, Akın Üstündağ, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Özkan Yalım, İdris Yıldız, Ertuğrul Yılmaz, Necati Yılmaz, Bedri Ağaç, Hakkı Yalan, Mehmet Emin Altunses, Mustafa Ali Balbay, Saniye Barut, Muharrem Bozdoğan, Murat Bülbül, Onur Cingil, Emre Çam, Ünal Çeviköz, Dursun Çiçek, Sinan Çiftçi, Emine Gülizar Emecan, Burak Esen, Gökhan Günaydın, Hurşit Güneş, Dilşad Güven, Namık Havutça.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU LİSTESİ: Gonca Yelda Orhan, Ayşe Berna Örnek, Öncü Özbay, İbrahim Sefer, Mahmut Şirin, İbrahim Taşdelen, Ali Muhittin Tığlı, Güven Torun, Tuba Torun, Mustafa Kemal Yılmaz, Günel Alkan, Sabri Arpaç, Eşber Atila, Mehmet Ali Çelik ve Ahmet Selçuk Erol.





Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilim Yönetim Kültür Platformu Listesi:

- Prof. Dr. Lale Karabıyık

- Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan

- Doç. Dr. Sibel Özdemir

- Prof. Dr. Burhan Şenatalar

- Prof. Dr. Yüksel Taşkın

- Prof. Dr. Fethi Açıkel

- Onur Akın

- Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu

- Murat Emir

- Doç. Dr. Yunus Emre

- Prof. Dr. Ali Rıza Erbay

- Ömer Fethi Gürer

OY KABİNLERDEKİ YAZILAR TİNER İLE SİLİNDİ

PM üyesi adayların isimlerinin oy kabinlerine yazılması ve afişlerinin asılması sonucu divandan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada oy kabinlerine afişlerin asılmasının ve isimlerin yazılmasının doğru olmadığı belirtildi. Yapılan bu açıklama sonrası görevliler kabinleri dolaşarak afişleri söktü, yazıları silmeye çalıştı. Ancak yazılar silinemeyince dışarıdan tiner getirildi. Divan, tinerden etkilenmemesi için salonda bulunan partilileri uyararak, oy kabinlerinden uzaklaşmasını istedi. Daha sonra yazılar tiner ile silindi. Seçimin ise oy kabinindeki yazıların tamamen silinmesinin ardından başlayacağı bildirildi. Ayrıca her kabinin başında özel güvenlik görevlisi görevlendirildi.

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BYKP LİSTESİ: Zeki Kılıçarslar, Burhan Şenatalar, Yüksel Taşkın, Fethi Açıkel, Onur Akın, Murat Emir, Yunus Emre, Ali Rıza Erbay.

YDK LİSTESİ: Mahmut Kaçan, Özgen Nama, Zeynep Saya, İsmail Emre Telci, Sıddı Yel, Yılmaz Yıldırım, Mustafa Kemal Yılmaz, Bora Yorulmaz, Kamil Aşan, Eşber Atilla, Selahattin Balta, Efkan Bolaç, Ahmet Selçuk Erol ve Murat Can Işıldak.

MUHARREM İNCE’NİN ‘UMUDUN GRUBU’ LİSTESİ

Muharrem İnce cephesinin ön planda olduğu Umudun Grubu listesi şekilde oluştu.

PARTİ MECLİSİ LİSTESİ: Gamze İlgezdi, Hacı Hüseyin Kılıç, Şaban Koludra, Metin Koparan, Devrim Kök, Emre Köprülü, Ali Kemal Kumkumoğlu, Ömer Kurtaş, Özgür Küçükşahin, Rıfat Turumtay Nalbantoğlu, Mazlum Nurlu, Durdu Özbolat, Tanju Özcan, Özcan Özel, Tuncay Özkan, Reşat Şahin Öztürk, Birol Sağlam, Yaşar Seyman, Saim Sezen, Hüsnü Süslü, Deniz Şahin, Vedat Şenol, Bülent Ecevit Tatlıdil, Halit Toraman, Şerafettin Turpçu, Bünyamin Uçar, Veysi Uyanık, Mert Ünlü, Akın Üstündağ, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Özkan Yalım, İdris Yıldız, Ertuğrul Yılmaz, Necati Yılmaz, Bedri Ağaç, Hakkı Yalan, Mehmet Emin Altunses, Mustafa Ali Balbay, Saniye Barut, Muharrem Bozdoğan, Murat Bülbül, Onur Cingil, Emre Çam, Ünal Çeviköz, Dursun Çiçek, Sinan Çiftçi, Emine Gülizar Emecan, Burak Esen, Gökhan Günaydın, Hurşit Güneş, Dilşad Güven, Namık Havutça.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU LİSTESİ: Gonca Yelda Orhan, Ayşe Berna Örnek, Öncü Özbay, İbrahim Sefer, Mahmut Şirin, İbrahim Taşdelen, Ali Muhittin Tığlı, Güven Torun, Tuba Torun, Mustafa Kemal Yılmaz, Günel Alkan, Sabri Arpaç, Eşber Atila, Mehmet Ali Çelik ve Ahmet Selçuk Erol.