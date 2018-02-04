CHP Kurultay'ında 2. gün: 60 kişilik Parti Meclisi için seçim yapılacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa seçildiği CHP 36. Olağan Kurutay'ın 2'inci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak.

Kurultayın ilk gününde bin civarı olduğu belirtilen PM aday sayısının genel başkan seçiminin ardından 523'e düştüğü salondan gelen ilk bilgiler arasında.

Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleşen CHP 36. Olağan Kurultayının ikinci gününde PM üyeliği ve YDK üyeleri seçilecek. Seçim öncesi spor salonun içerisi adayların pankartları ile donatıldı. Ayrıca adaylar salon içerisine stant kurarak afiş ve broşürlerini dağıttı. Bin 266 delegenin oy kullanması beklenen seçimde PM üyeliği için 575, YDK üyeliği için ise 103 kişi başvuruda bulundu. Yapılacak olan seçimde 52 PM üyesi doğrudan delegeler tarafından, 8 isim de Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilecek ve doğrudan PM'ye girecek. 15 kişilik YDK üyelikleri için de oy kullanılacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu'da 52 kişilik anahtar liste çıkaracak.

ÖNEY ADAYLIĞINI ÇEKTİ, 488 ADAY YARIŞACAK

CHP Genel Başkan Yardımcılarından Yasemin Öney Cankurtaran Parti Meclisi (PM) adaylığını geri çekti. PM'ye girebilmek için 488 aday yarışacak.

ADAYLARIN İSİMLERİNİ KABİNLERE YAZDILAR

Bu arada yapılacak olan seçim için salon ortasına oy kullanımı için kabinler oluşturuldu. Divan tarafından adayların isimlerinin okunduğu sırada aday olan bazı kişilerin yakınları tarafından kabin içerisinde afişlerin asıldığı ve isimlerinin yazıldığı görüldü. Oy kullanılacak kabinlerin çoğunda bazı adayların afişleri yer alıyor.

8 ÜYE GENEL BAŞKANIN ÖNERDİĞİ İSİMLER ARASINDAN SEÇİLECEK

Pusulaların ulaşmasının ardından delegeler, bu pusulada seçilecek üye sayısı kadar adaya, adının hizasına işaret koyarak oy verecek. Adayların aldıkları oy sayısına göre sıralama yapılarak asıl ve yedek üyeler belirlenecek.

PM'nin 8 asıl üyesi ise Bilim Yönetim ve Kültür platformu üyeleri içinden Genel Başkan'ın önereceği 12 kişi arasından seçilecek. Bu adayların oy pusulaları ayrı hazırlanacak. Delege, önce bu üyelikler için oy kullanacak.

Bu organlarda her iki cinsiyetten en az yüzde 33 oranında üye bulunacak.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilim Yönetim Kültür Platformu Listesi:

- Prof. Dr. Lale Karabıyık

- Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan

- Doç. Dr. Sibel Özdemir

- Prof. Dr. Burhan Şenatalar

- Prof. Dr. Yüksel Taşkın

- Prof. Dr. Fethi Açıkel

- Onur Akın

- Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu

- Murat Emir

- Doç. Dr. Yunus Emre

- Prof. Dr. Ali Rıza Erbay

- Ömer Fethi Gürer

OY KABİNLERDEKİ YAZILAR TİNER İLE SİLİNDİ

PM üyesi adayların isimlerinin oy kabinlerine yazılması ve afişlerinin asılması sonucu divandan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada oy kabinlerine afişlerin asılmasının ve isimlerin yazılmasının doğru olmadığı belirtildi. Yapılan bu açıklama sonrası görevliler kabinleri dolaşarak afişleri söktü, yazıları silmeye çalıştı. Ancak yazılar silinemeyince dışarıdan tiner getirildi. Divan, tinerden etkilenmemesi için salonda bulunan partilileri uyararak, oy kabinlerinden uzaklaşmasını istedi. Daha sonra yazılar tiner ile silindi. Seçimin ise oy kabinindeki yazıların tamamen silinmesinin ardından başlayacağı bildirildi. Ayrıca her kabinin başında özel güvenlik görevlisi görevlendirildi.