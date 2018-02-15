CHP kurultayı seyircisiz mi yapılacak? Belli oldu...

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzacebi, görevi Önceki Genel Sekreter İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'dan devraldı.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzacebi, "Özellikle 15 Temmuz sonrası ilan edilmiş olan OHAL'le birlikte OHAL KHK'larıyla sivil toplum baskı altına alınmış ve siyaset alanı olağanüstü ölçüde daraltılmıştır. Böylesi dar bir alanda CHP bütün toplumun umudu olarak önemli görevi üstlenmiştir. Bu görevi tamamlamak Türkiye'de demokrasiyi bütün kurumlarıyla inşa etmek, sivil toplumu baskı altından kurtarmak, yoksulları, köylüleri, dar gelirlileri, umutsuz olan milyonları yeniden umutlu hale getireceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Akif Hamzacebi, görevi Önceki Genel Sekreter İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'dan devraldı. Devir teslim törenine Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel, Muharrem Erkek ve Hatay Milletvekili Serkan Topal da katıldı.

"2019'A GİDEN SÜREÇ AĞIR BİR SÜREÇ. ÖNÜMÜZDE YOĞUN BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ BEKLİYOR"

Görevini Hamzaçebi'ye devrederek başarılar dileyen Sındır, "Partimizi hep kişisel çıkarlarının üzerinde tutarak ülkemiz ve insanlık adına bu yüce makamı hep makamdan şeref alan değil, makama şeref veren çabayla sürdüren üst düzey görevlilerimizi anarak bu göreve layık görülen Akif Hamzaçebi'yi de kutlamak istiyorum. Bayrağı yere düşürmeden partimizin adına en ufak halel gelmesine izin vermeden hep yukarıda taşımaya gayret ettim. Bir kurultaydan aldım görevi. Aday olmadım sonrasında. Görevi, sayın Hamzaçebi'ye devretmenin huzuru ve haklı onuru içerisindeyim. 2019'a giden süreç ağır bir süreç. Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi bekliyor. Bende bundan sonra İzmir'de kendi bölgemde milletvekili ağırlıklı çalışma içinde olacağım. Başarılar diliyorum. Başarılarına her zaman katkı sunacağım elimden geldiğince" açıklamasında bulundu.

"CHP BÜTÜN TOPLUMUN UMUDU OLARAK ÖNEMLİ GÖREVİ ÜSTLENMİŞTİR"

Görevi devralan Hamzaçebi, "CHP'nin Genel Sekreterlik makamı, idari bir görev olmanın ötesinde çok büyük ağırlığa sahip olan bir görevdir. Bu sosyal demokrat gelenekten gelen bir özelliktir. Bu görevi sayın Sındır bugüne kadar çok güzel yürüttü. Bana örnek olacaktır. Bu bir bayrak yarışıdır. Büyük bir heyecanla göreve başladık. Hedefimiz demokrasiyi bütün kurumlarıyla ülkemizde inşa etmektir. Türkiye'de siyaset alanı çok daralmıştır. Özellikle 15 Temmuz sonrası ilan edilmiş olan OHAL'le birlikte OHAL KHK'larıyla sivil toplum baskı altına alınmış ve siyaset alanı olağanüstü ölçüde daraltılmıştır. Böylesi dar bir alanda CHP bütün toplumun umudu olarak önemli görevi üstlenmiştir. Bu görevi tamamlamak Türkiye'de demokrasiyi bütün kurumlarıyla inşa etmek, sivil toplumu baskı altından kurtarmak, yoksulları, köylüleri, dar gelirlileri, umutsuz olan milyonları yeniden umutlu hale getireceğiz. Onları Türkiye'nin asli vatandaşı olarak refah ve huzur içinde yaşayacakları bir geleceğe mutlaka taşıyacağız. Başaracağız. Tüzük Kurultayına doğru giderken CHP'nin en önemli görevi budur" diye konuştu.

"TÜZÜK KURULTAYINA SUNACAĞIMIZ TÜZÜĞÜ BİR REFORM ANLAYIŞI İÇİNDE HAZIRLAYACAĞIZ"

CHP'nin Tüzük Kurultayına ilişkin Hamzaçebi şu ifadeleri kullandı: "Tüzük Kurultayını da özellikle şöyle yorumlamanızı rica ediyorum, bu herhangi bir metnin düzeltilmesi meselesi değildir. Partinin iç işleyiş kurallarının yeniden düzenlenmesi meselesi değildir. Böyle bakılırsa çok dar bakılmış olur. Biz CHP'nin Tüzük Kurultayına sunacağımız tüzüğü bir reform anlayışı içinde hazırlayacağız. Siyasal partilerin programını örgütler hayata geçirir. Program örgüt ilişkisinde tüzük çok önemli bir görev üstlenir. Bu tüzüğü hem ortaya çıkmış olan ihtiyaçlara göre hem de bilgi teknolojilerinin getirmiş olduğu yeniliklere, değişikliklere göre uyarlamak, bu uyarlamayı bir siyasal reform anlayışı içerisinde gerçekleştirmek bizim tüzük çalışmasındaki en temel anlayışımızdır. 21. yüzyılda bir temsil problemi vardır.

SEÇİLENLERLE SEÇENLER ARASINDAKİ BAĞ ZAYIFLAMIŞTIR

Seçilenlerle seçenler arasındaki bağ zayıflamıştır. Seçenler, vatandaşlar, yurttaşlar, bireyler seçimden sonra seçtikleri kişinin kendilerinin temsilcisi olup olmadığı konusunda tereddüde düşmektedirler. Bu çok önemli bir sorundur. Bu da siyasal katılımı azaltmaktadır. Siyasal katılım sadece sandığa gitmek olarak görülmemeli, ülkenin sorunlarına ilgi göstermek, tartışmak şeklinde düşünülmeli.

GÖNÜLLÜ DESTEK GRUPLARIYLA, İNTERNET GRUPLARIYLA İLETİŞİM KURMAK TÜZÜK ÇALIŞMAMIZIN ANA EKSENİ OLACAK

Gönüllü destek gruplarıyla, internet gruplarıyla iletişim kurmak, onları aktif olarak ülke meselelerinin içine çekerek söz sahibi olmalarını sağlamak bizim tüzük çalışmamızın ana ekseni olacaktır. Bu Tüzük Kurultayı en az 36. Kurultay kadar, hatta ondan çok daha fazla ilgi çekecektir. Bir siyasi parti reformunu hayata geçireceğiz. Bu tüzüğümüz bu reformu gerçekleştirecektir."

"SEYİRCİSİZ, İZLEYİCİSİZ BİR TARTIŞMA ORTAMI İÇİNDE BU KURULTAYIN YAPILMASI PLANLANIYOR"

CHP'nin Tüzük Kurultayının nasıl yapılacağına ilişkin bir soru üzerine Hamzaçebi, "Partinin içişleri olduğu için seyircisiz, izleyicisiz bir tartışma ortamı içinde bu kurultayın yapılması planlanıyor" dedi.