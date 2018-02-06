CHP, kurultaydaki gıda zehirlenmesi için savcılığa başvurdu

CHP'nin hafta sonu gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı'nda yaşanan gıda zehirlenmesine ilişkin savcılığa başvurduğu bildirildi.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, kurultayda yaşanan gıda zehirlenmesiyle ilgili sorumluların tespiti için savcılığa başvurduklarını açıkladı.

36. Olağan Kurultaylarının büyük bir coşku ve katılımla geçtiğini belirten CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Kurultay devam ederken bazı partililerin gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Tezcan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan gıda zehirlenmesinin dağıtılan yiyeceklerden mi yoksa satılan ürünlerden mi kaynaklandığı hususu ve sorumlular soruşturma sonucu ortaya çıkacaktır. Bu üzücü olayla ilgili sorumlular hakkında Partimiz tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Sorumluların tespiti ve cezalandırılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz."