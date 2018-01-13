CHP kongresinde Enis Berberoğlu pankartı

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi başladı. Kongrede Canan Kaftancıoğlu ve il başkanı Cemal Canpolat yarışıyor.

Bostancı Gösteri Merkezi"inin etrafı, İl Başkanlığı için adaylıklarını açıklayan mevcut İl BaşkanıCemal Canpolat ile Dr. Canan Katancıoğlu'nun pankartları ve CHP Bayraklarıyla donatıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı kongre için Bostancı Gösteri Merkezinin içi de pankartlarla donatıldı. En dikkat çeken pankart, halen tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Buluşacağız özgürlükte, yarınlar bizim " yazılı pankart oldu.