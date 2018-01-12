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13.01.2018 02:00

CHP Kocaeli: "Diktatörlüğe evrilmeye seyirci kalmayacağız"

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CHP Kocaeli: "Diktatörlüğe evrilmeye seyirci kalmayacağız"
CHP Kocaeli İl Örgütü İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

'OHAL'i, kaldırın' çağrısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü, düzenlediği 20 Temmuz 2016 yılından bu yana devam eden OHAL'i protesto etti. CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın okuduğu basın açıklamasında "Ülkemizin dünyadan soyutlanmış bir diktatörlüğe evrilmesine ve evrensel hukuk kurallarından koparılmasına seyirci kalmayacağımızı bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz" denildi. 

Sarıbay açıklamasında, demokrasiden hızla uzaklaşıldığını belirtti. İktidarın OHAL’den beslendiğini ve bir baskı rejimini KHK’ler eliyle kurduğunu ifade eden Sarıbay, "Darbe ve darbecilerle mücadele bahanesi ile başlayan OHAL, gelinen süreçte iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. AKP iktidarı ilk günden bu yana, darbecilerle mücadele değil, tek adam düzeninin karşısında demokrasiden yana olan kesimlerle mücadele etmektedir. İktidara gelirken OHAL’i kaldırma vaadiyle yola çıkanlar, bugün OHAL’den beslenen ve bir baskı rejimini KHK’lar eliyle kuran bir yapı haline gelmiştir” dedi.

Açıklamaya CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan da katıldı. Öte yandan açıklamaya DİSK, KESK, EMEP, Kocaeli Demokrasi Girişimi ve Dersimliler Derneği'nin üye ve yöneticileri de destek verdi.

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