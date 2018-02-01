CHP Kadın Kolları’nda Yasemin Yılmaz güven tazeledi

CHP Adana İl Kadın Kolları Kongresinde Yasemin Yılmaz yeniden başkanlık görevine seçilerek güven tazeledi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde dün gerçekleştirilen CHP Adana İl Kadın Kolları Kongresi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı. Divan Başkanlığını Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Semra Harman’ın yaptığı Yasemin Yılmaz ile Dilek Dinçer’in başkanlığındaki listeler oylandı.

Delegelerin oylarıyla yeniden İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine seçilen Yasemin Yılmaz, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, Türkiye’nin her geçen gün baskılarla, yasaklarla, tehditlerle karanlığa adım adım götürüldüğünü söyledi.

Yılmaz, “Bu yüzden toplumsal duyarlılıklarıyla haksızlığa uğramışların yanında olacak politikalara ve bu politikaları uygulayacak anlayıştaki kadrolara her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Biz kadınlar emekleri, bedenleri ve yaşamları üzerinde giderek artan baskıya karşı direnmeye, karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı savunmaya, eşitliğin, özgürlüğün, kasıca başka bir dünyanın var olduğunu bir kez daha haykırmaya, kadın mücadelesini yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Özgür bir ülkenin özgür insanlarla, laik ve demokratik bir cumhuriyetle ve hukukla var olabileceğini kaydeden Yılmaz, “Eşitlikçi, tüm kararlarda tüm kadınların söz hakkı olduğu bir ortamdan doğan güç ve moralle hep beraber haykırıyor ve diyorum ki, OHAL’de ve her halde yüreğimizle, emeğimizle kazanacağız, mutlaka kazanacağız” diye konuştu.

Birlik beraberlik mesajları veren Yılmaz, 2019’da yapılacak seçimlere kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, herkesi kucaklayıp 16 Nisan referandumunda olduğu gibi alanlarda CHP iktidarı için büyük bir özveriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Yasemin Yılmaz’ın yeni dönemdeki yönetim kurulu, “Özge Bayındır, Özgürtan Çığ, Hürühan Erkek, Sevinç Hakverdi, Nurdagül Hasgül, Müzeyyen Kurdak, Dilek Özcan, Ayşe Palo, Türkan Pehlivan, Suna Sızlı, Şaziye Tatlı, Emine Ünal”dan oluştu.