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27.01.2018 07:15

CHP İzmir'den Kılıçdaroğlu’na blok destek

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CHP İzmir'den Kılıçdaroğlu’na blok destek
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 3-4 Şubat’ta gerçekleşecek kurultaya kilitlendi.

İzmir İl Başkanı Deniz Yücel kurultaya sayılı günler kala düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ilçe başkanları toplantısı sonrasında kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na tam destek içinde olacaklarını ifade eden Başkan Yücel, olağan delegeler ve kongrede seçilen delegelerle bir araya geldi.

PM İÇİN TALEP BİLDİRENLER OLDU

Toplantı PM, YDK Üyeleri, milletvekilleri ve 52 delegeyle Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren zirvede İzmir’den CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na tam destek çıktı. 56 delegenin katıldığı toplantıda İl Başkanı Deniz Yücel destek imzalarını aldı. PM için isim önerilmesinin gündeme gelmediği buluşmada bazı isimlerin bu göreve talip oldukları öğrenildi. Milletvekilleri Ali Yiğit ve Atila Sertel PM için aday olacaklarını ifade etti. Ayrıca PM üyesi Mustafa Moroğlu da yeniden görev almak istediğini söyledi. İzmir İl Kongresi'nde Utku Gümrükçü'nün listesinden kurultay delegeleri arasına giren Rıfat Nalbantoğlu da PM'de görev almak istediğini açıkladı. Toplantıda bazı konuşmacılar da ideal bir PM için fikir belirtti. Ayrıca her ilden istenen kurultay sonuç bildirgesini hazırlama görevi İzmir’de Serkan Kalmaz’a verildi.

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ÜLKENİN DURUMU İTİBARİYLE GENEL BAŞKAN DEĞİŞTİRMEK DOĞRU DEĞİL

Programın ardından basına açıklamaya yapan Başkan Yücel, “Kurultay delegelerimizle önümüzdeki süreçle ilgili bir araya geldik. Yapmış olduğumuz toplantıda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevine devam etmesi konusunda ortak bir karar alındı. Görüş birliği oluştu. 56 kurultay delegesi katıldı. 56’sı da yeniden genel başkanın aday olması ve önerilmesi konusunda imzalarını verdiler. Türkiye Cumhuriyeti ve ülkemizin içinde bulunduğu durum itibariyle genel başkan değişikliği doğru değil. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Genel başkanızın partimizi ve ülkemizi en iyi yönetecek kişidir. 2019 bir yerde kader seçimleri. Bu kurultayımızda göreve gelecek kadrolar gerek partimizi seçimlere hazırlayacak gerek de CHP iktidara geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetecek kadrolardır. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Toplantımızda farklı bir görüş belirten olmadı. Kurultayımızda PM, YDK gibi organların seçimi de yapılacaktır. Tüzüğümüzde herkesin aday olma hakkı vardır. Partimize ve ülkemize katkı koymak noktasında bunların hepsini genel başkanımızla konuşacağız. Toplantıya katılamayan bazı arkadaşlarımız mazeretlerini bildirdiler. Ama onlar da tam destek noktasında. Süreçte gerekirse İzmir’de ya da Ankara’da delegasyonumuzla tekrar bir araya gelebiliriz” dedi.  

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