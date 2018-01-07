CHP İzmir Kongresi'nde provokasyon tutmadı!

Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger CHP İzmir Kongresi'nde provokasyonu önledi.

CHP İzmir Kongresi büyük kurultay heyecanında yapıldı. Çekişme centilmenceydi, provakatör devredeydi ama başarılı olamadı. Kongre provokasyonunu Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger önledi, divan başkanı Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de provokasyona izin vermedi.

Özgür Tuğrul / YURT

Saat 10.OO’da start alması beklenen kongre 2.5 saat gecikmeli başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Azizi Kocaoğlu saat 12.30’da salondaydı. 36’ncı İzmir Olağan İl Kongresi’nin Divan Başkanlığı görevini geçtiğimiz günlerde gönderilen davet üzerine kabul eden Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl üstlendi.

Emniyet görevlilerinin dışında 200 partilinin görev aldığı kongrede 80 kabin, 8 sandık kuruldu. Salonda dev led ekranlar yer aldı. Divan Kurulu’nun görevini saat 17:00’da seçim kuruluna devretmesi, seçim kurulunun da görevini sabah saat 07.00'da bitirmesi kararlaştırıldı.

Sabah 07:00’da bitmesi planlanan kongrede delegelerin oturabilmesi için salonun ortasına sandalyeler yerleştirildi. Tribünler ise misafirler ve partililere ayrıldı. Salonda adayların eşit sayıda afiş asabilmesi için ortam sağlandı. Katılımcılara parti bayrağı ve Türk Bayrakları dağıtıldı.

İZMİR AZİZDİR AZİZ KALACAK

Kongrede 654 il delegesi oy kullanması gerekiyor. Seçim sonuçlandığında 30 kişilik il yönetim kurulu ile 52 kurultay delegesi ve 9 kişilik il disiplin kurulu belirlenecek.

İl Başkan Adayı Deniz Yücel salona büyük bir kalabalıkla girdi. Partilileri selamlayan Yücel'in çevresindekiler 'İzmir Aziz'dir Aziz kalacak' sloganları attı.

‘ÖRGÜTÜN ADAYI GÜMRÜKÇÜ’ SLOGANLARI

Diğer il başkan adayı Utku Gümrükçü de salona 10’uncu Yıl Marşı eşliğinde kalabalık bir kitleyle girdi. Beyaz atkı takan Gümrükçü ve taraftarları salonu selamladı. ‘Örgütün adayı Utku Gümrükçü’ sloganları atıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını İl Başkanı Asuman Ali Güven gerçekleştirdi. Seçimde yarışmayacağını günler öncesinden açıklayan Başkan Güven, “36’ncı olağan kongremizin yeterli çoğunlu vardır. Herkese hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Güven daha sonra divan başkanlığı için teslim edilen önergeyi oylamaya sundu.

Ardından protokol konuşmalarına geçildi. Adaylardan Deniz Yücel kürsüye çıktı. Utku Gümrükçü konuşurken provakatör devreye girdi. Konuşmayı provake etmeye çalıştı. Bazı belediye başkanları ve yerel yöneticiler ile samim olduğu bilinen Ozan Çelik isimli şahısın Utku Gümrükçü’ye hitaben ‘Kerbela şehitlerinden özür dile’ yazılı pankart al aşağı edilerek provakasyon engellendi.

Milletvekili Tacettin Bayır ve Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger şahsa müdahale etti. Ardından ortalık karıştı. İtiş kakış sürerken, Aziz Kocaoğlu salondan ayrıldı.

Provakasyona sebep olan partilinin 2015 genel seçimleri döneminde Atilla Sertel’i Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kuruluna katıldığı gerekçesiyle şikayet eden ve adaylığının düşmesine yol açan CHP Çiğli İlçe Örgütü üyesi Ozan Çelik olduğu öğrenildi.

15 DAKİKA ARA, DURUM DÜZELMEZSE KONGRE İPTAL!

Sahne önünde yaşanan izdiham bir türlü durulmadı. Olaya Divan Başkanı Bingöl müdahale etti. Bingöl, "Kongreye 15 dakika ara veriyorum. Eğer durum düzelmezse kongreyi iptal edeceğim" dedi. Gerginlik kısa sürede son buldu. Utku Gümrükçü’nün konuşmasıyla kongreye kaldığı yerden devam edildi.