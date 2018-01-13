  • BIST 114.645
  • Altın 161,296
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
14.01.2018 02:40

CHP İstanbul’da başkanlık yarışı: Listeler az sonra...

»
CHP İstanbul’da başkanlık yarışı: Listeler az sonra...
CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi, devam ediyor. İl yönetimi, il yedek il disiplin kurulu, il disiplin kurulu yedek ve kurultay üyeliği için oluşturulan listeler açıklandı. İtirazların ardından kesin liste birazdan açıklanacak.

YURT - CHP İstanbul Kongresi, büyük bir heyecanla devam ediyor. 

Tamamlanan konuşmaların ardından il yönetimi, il yedek il disiplin kurulu, il disiplin kurulu yedek ve kurultay üyeliği için oluşturulan listeler açıklandı. İtirazların ardından kesin liste birazdan açıklanacak.

CHP İstanbul İl Kongresi, Bostancı Gösteri Merkezi'nde Saat 10:00'da başladı. 

Blok listeyle oylama yapılacak olan seçime yoğun katılım yaşanıyor. Büyük heyecanın yaşandığı kongreye CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

654 DELEGE OY KULLANACAK

Kongrede, İstanbul'daki 38 ilçeden seçilen il 654 delege oy kullanacak ve il başkanı, il yönetimi ve genel başkanı seçecek delegeler belirlenecek. Milletvekillerinin doğal delege olduğu kongreye çeşitli illerden çok sayıda da milletvekili katılıyor.

Seçimde 328 oy alan aday kazanacak.

Canan Kaftancıoğlu: "İstanbul rahat bir nefes alacak!"

Cemal Canpolat: "CHP kimsesizlerin babasıdır"

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: "Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler"13 Ocak 2018 Cumartesi 20:46
  • Çakırözer: "AYM kararına direnmek, yargıya güveni ortadan kaldırır"13 Ocak 2018 Cumartesi 20:40
  • Kurtulmuş 'Gül aday olacak' iddialarına yanıt verdi13 Ocak 2018 Cumartesi 20:20
  • "Erdoğan gitsin, çömez Cumhuriyet'in başardıklarını öğrensin"13 Ocak 2018 Cumartesi 19:55
  • Cemal Canpolat: "CHP kimsesizlerin babasıdır"13 Ocak 2018 Cumartesi 18:35
  • Canan Kaftancıoğlu: "İstanbul rahat bir nefes alacak!"13 Ocak 2018 Cumartesi 17:55
  • MHP'den flaş 'Kürt seçmen' açıklaması: HDP bile...13 Ocak 2018 Cumartesi 13:54
  • Erdoğan tarih verdi: Ne yapacağımızı görecekler13 Ocak 2018 Cumartesi 13:46
  • CHP İstanbul İl Kongresi'nden FOTOĞRAFLAR13 Ocak 2018 Cumartesi 13:19
  • CHP kongresinde Enis Berberoğlu pankartı13 Ocak 2018 Cumartesi 12:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti