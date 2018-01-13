CHP İstanbul’da başkanlık yarışı: Listeler az sonra...

CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi, devam ediyor. İl yönetimi, il yedek il disiplin kurulu, il disiplin kurulu yedek ve kurultay üyeliği için oluşturulan listeler açıklandı. İtirazların ardından kesin liste birazdan açıklanacak.

YURT - CHP İstanbul Kongresi, büyük bir heyecanla devam ediyor. Tamamlanan konuşmaların ardından il yönetimi, il yedek il disiplin kurulu, il disiplin kurulu yedek ve kurultay üyeliği için oluşturulan listeler açıklandı. İtirazların ardından kesin liste birazdan açıklanacak. CHP İstanbul İl Kongresi, Bostancı Gösteri Merkezi'nde Saat 10:00'da başladı. Blok listeyle oylama yapılacak olan seçime yoğun katılım yaşanıyor. Büyük heyecanın yaşandığı kongreye CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. 654 DELEGE OY KULLANACAK Kongrede, İstanbul'daki 38 ilçeden seçilen il 654 delege oy kullanacak ve il başkanı, il yönetimi ve genel başkanı seçecek delegeler belirlenecek. Milletvekillerinin doğal delege olduğu kongreye çeşitli illerden çok sayıda da milletvekili katılıyor. Seçimde 328 oy alan aday kazanacak. Canan Kaftancıoğlu: "İstanbul rahat bir nefes alacak!" Cemal Canpolat: "CHP kimsesizlerin babasıdır"