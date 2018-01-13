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14.01.2018 02:40

CHP İstanbul’da başkanlık yarışı: İşte listeler...

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CHP İstanbul’da başkanlık yarışı: İşte listeler...
CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi, coşkuyla sürüyor. Cemal Canpolat ile Canan Kaftancıoğlu'nun aday olduğu kongrede yarışan listeleri açıklıyoruz.

YURT - CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi, coşkuyla sürüyor. Cemal Canpolat ile Canan Kaftancıoğlu'nun yarıştığı kongrede, il yönetimi, il yedek il disiplin kurulu, il disiplin kurulu yedek ve kurultay üyeliği için oluşturulan listeler belli oldu. İtirazların ardından ise kesin liste açıklanacak.

İşte iki adayın listeleri...

Kongre başkanlık adaylarından Cemal Canpolat’ın listesi şöyle:

liste_1.jpg

Diğer başkan adayı Canan Kaftancıoğlu'nun listesi ise şöyle:

liste2_1.jpg

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