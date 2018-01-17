CHP İstanbul önünde insan seli: Kaftancıoğlu'na büyük destek

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu görevi Cemal Canpolat'tan devraldı. Kaftancıoğlu, kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
17 Ocak 2018 Çarşamba 15:22
CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu görevi Cemal Canpolat'tan devraldı. Kaftancıoğlu, kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
Kaftancıoğlu daha sonra CHP İstanbul İl Binası önüne gelen partililere seslendi.
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