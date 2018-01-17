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17.01.2018 17:00
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CHP İstanbul önünde insan seli: Kaftancıoğlu'na büyük destek

CHP İstanbul önünde insan seli: Kaftancıoğlu'na büyük destek
CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu görevi Cemal Canpolat'tan devraldı. Kaftancıoğlu, kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu görevi Cemal Canpolat'tan devraldı. Kaftancıoğlu, kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Kaftancıoğlu daha sonra CHP İstanbul İl Binası önüne gelen partililere seslendi. 

Canan Kaftancıoğlu: Korkuyorlar çünkü...

Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Askerlere at eti yedirilirken...

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