CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı belli oldu

CHP İstanbul İl Kadın Kolları kongresi yapıldı. CHP İstanbul İl Kadın Kolları’nın yeni başkanı Yeşim Ağırman oldu.

CHP İstanbul İl Kadın Kolları kongresi, Beşikaş’ta bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde (MKM) gerçekleşti.

Yapılan il kadın kolları kongresinde mevcut CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Öner aday olmadı. Kongrede Yeşim Ağırman ve Zeynep Daşkın yarıştı.

MKM’de gerçekleşen kongreyi 178 oy alan Yeşim Ağırman kazandı. Yeşim Ağırman, CHP İstanbul İl Kadın Kolları’nın yeni başkanı oldu. Yeşim Ağırman’nın rakibi Zeynep Daşkın ise 136 oy aldı.

Kongrenin divan başkanlığını CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi yaptı. Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul milletvekilleri Selina Doğan, Bihlun Tamaylıgil, Sibel Özdemir, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Dursun Çiçek, CHP PM Üyesi Kadir Gökmen Öğüt ve çok sayıda partili katıldı.