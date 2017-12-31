CHP İstanbul İl Başkanı: 2018'i biz kazanacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, yeni yıl mesajı yayınladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın yeni yıl mesajı şöyle:



"2018' BİZ KAZANACAĞIZ!

Hepimizin bildiği üzere, saray oligarşisinin Olağanüstü hâl (OHAL) uygulamaları ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ülkemiz açısından çok ağır hukuksuzluk ve insan hakları ihlallerinin yaşandığı 2017 yılını geride bırakıyoruz.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası sadece üç aylık ilan edilen OHAL beş kez uzatılmış, Türkiye tam 529 gündür olağan üstü hukukla yönetilir hale gelmiştir. Bu süreçte parlamenter demokrasi, yargı bağımsızlığı, evrensel insan hakları, seçilmişlerin özgür iradesi, basın ve ifade özgürlüğü ayaklar altına alınmış; tek adam diktasına karşı muhalefet eden tüm siyasi ve sivil kurumlar sindirilmeye, baskılanmaya çalışılmıştır.

Ülkemiz, 15 yıllık AKP iktidarının üretimden yoksun, rantçı ve yağmacı ekonomi anlayışı sonucunda bir yandan yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele ederken, diğer yandan rasyonellikten uzak Neo -Osmanlıcı mezhepçi dış politika anlayışı sonucu Dünya’da itibarsız bir ülke haline gelerek yalnızlığa sürüklenmiştir. Tüm yaşanan bu olumsuzluklara rağmen AKP’nin havuz medyası ve satılık kalemleri ülkeyi Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyormuş gibi bizleri hedefe koymaktadır.

Hak Hukuk ve Adaletin olmadığı bir yılı geride bıraktık. Cumhuriyetin kurucusu ve demokrasinin savunucusu Cumhuriyet Halk Partisi olarak elbette buna sesiz kalmazdık. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ve tüm dünya ülkelerinde yankı uyandıran Ankara’dan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü ve milyonların katıldığı Adalet Mitingini gerçekleştirdik. Bununla eş zamanlı olarak Maçka parkında örgütümüzle Hak Hukuk ve Adalet nöbeti tuttuk. İktidarın tüm gücüne, saldırılarına ve baskılarına rağmen mücadeleden asla geri adım atmadık. Bundan sonra da atmayacağız!

Her şeye rağmen inanıyorum ki, 2018 yılı tüm baskıların son bulacağı, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının özgür kalacağı, gazetecilerin, akademisyenlerin, sanatçıların, aydınların, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin bir bütün halinde rahat bir nefes alacağı bir yıl olacaktır.

Güzel günler yakındır…

Türkiye Cumhuriyetinin, Mustafa Kemal Atatürk’ ün çizdiği Laik Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti olma yönünde tekrar yapılanacağına karşı inancım tamdır. Herkese sağlıklı mutlu bir yıl diliyorum."